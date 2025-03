ORBETELLO – Sarà una mattinata intensa dedicata all’analisi nella sanità nella zona sud della provincia di Grosseto, quella organizzata dal sindacato italiano pensionati della Cgil per giovedì 27 marzo alle 9:30 nella sede della bocciofila, all’interno del Parco delle Crociere di Orbetello.

L’iniziativa “Sanità vicina – Terra del tufo, Laguna e Costa d’argento: quale futuro per la sanità territoriale?” nasce dalla necessità di fare il punto sullo stato dell’arte dei servizi sociosanitari, individuando criticità e proponendo soluzioni percorribili alle istituzioni di governo del territorio.

«Dopo Grosseto, Massa Marittima, Roccastrada e Follonica – spiega il segretario dello Spi Cgil, Erio Giovannelli – oggi è la volta dell’area sud della provincia, che peraltro ha caratteristiche peculiari perché in questa zona socio-sanitaria non è stata istituita la Società della salute».

«Sul tappeto – aggiunge Tiziana Massetti, segretaria della Lega Spi di Orbetello – ci sono diverse questioni: dall’attuazione degli investimenti del Pnrr per case di comunità, ospedale di comunità e Centrale operativa territoriale, all’organizzazione dei servizi in modo più capillare su di un territorio molto vasto e diversificato, al tema della quota sociale versata dai Comuni per l’attività del Distretto, fino al tema della carenza grave di personale, come nel caso dei servizi psichiatrici, e di medici di medicina generale. L’obiettivo del sindacato dei pensionati rimane sempre lo stesso: incalzare collaborare con le istituzioni perché il livello dei servizi sia innalzato e risponda effettivamente ai bisogni di salute della popolazione che risiede sui diversi territori».

A coordinare l’incontro Vincenzo Legler, segretario della Lega Spi Cgil Argentario. Seguiranno i saluti dell’Amministrazione comunale di Orbetello, un’introduzione di Tiziana Massetti, segretaria Lega Spi Orbetello – Capalbio, la relazione di Erio Giovannelli, segretario Spi Cgil provincia di Grosseto e l’ntervento di Enrico Sostegni, presidente III Commissione Sanità Regione Toscana.

Partecipano alla tavola rotonda moderata dal giornalista Federico Catocci la dottoressa Roberta Caldesi, direttore del Distretto sanitario Colline dell’Albegna, Monica Pagni, segretaria generale della Cgil di Grosseto, il dottor Nicola Draoli, dirigente infermieristico Colline dell’Albegna, Giovanni Gentili, presidente della Conferenza dei sindaci delle Colline dell’Albegna, il dottor Massimo Forti, direttore del presidio ospedaliero delle Colline dell’Albegna, il dottor Paolo Maria Ianni, responsabile Ufsmia Colline dell’Albegna.