Quando si arreda o ristruttura un bagno, bisogna scegliere con cura tutti i sanitari, ma la doccia richiede un’attenzione particolare.

Quest’ultima, infatti, deve integrarsi esteticamente con l’ambiente circostante, ma deve essere anche funzionale e confortevole da utilizzare. Come selezionare allora il modello giusto, tra le tante opzioni che propone il mercato? Vediamo insieme cosa valutare nella scelta.

Le pareti disponibili

Per realizzare una doccia funzionale ed esteticamente armoniosa, è fondamentale scegliere la configurazione più adatta in base alle pareti disponibili nel bagno.

Se si dispone di tre pareti libere, è possibile installare una doccia con entrata frontale, per una soluzione pratica e compatta. In alternativa, si può optare per una parete fissa per creare un elegante walk-in, garantendo un accesso più ampio e un design moderno.

Nel caso di due pareti, è possibile scegliere un box doccia con entrata angolare, perfetto per ottimizzare lo spazio, oppure una porta frontale affiancata da un lato fisso. Anche in questa configurazione, con una o due pareti fisse, è possibile realizzare un walk-in, conferendo alla doccia un aspetto minimalista e aperto.

Se si dispone di una sola parete, tutte le soluzioni precedenti restano praticabili, ma per installare una porta è necessario optare per un box doccia a due lati.

Le dimensioni

Quando si sostituisce una doccia, è fondamentale scegliere una forma e una misura compatibili con il piatto doccia esistente. Se invece si tratta di una nuova installazione, la libertà di scelta è maggiore ed è possibile optare per diverse forme (quadrata, rettangolare o angolare), e dimensioni, dai formati più compatti fino a quelli più ampi.

Ad ogni modo, è necessario effettuare una misurazione accurata dello spazio. Nel caso di un piatto doccia quadrato o rettangolare, bisogna misurare larghezza e altezza dal bordo esterno, considerando un piccolo margine. Per i piatti angolari, è importante rilevare i due lati e la diagonale. Se la doccia è collocata tra due pareti, è bene prendere le misure a diverse altezze per individuare eventuali variazioni.

È essenziale, inoltre, valutare la distanza dal soffitto e garantire un’adeguata altezza per un utilizzo ottimale, prestando particolare attenzione agli ambienti con soffitti inclinati come le mansarde.

Pannello e profili

Per realizzare una doccia nel proprio bagno, bisogna tener conto del tipo di pannello e dei profili. Il pannello può essere realizzato in diversi materiali, tra cui PVC, acrilico temperato, vetro, ecc. Quest’ultimo dovrebbe essere trattato con un trattamento anticalcare, per facilitare la pulizia e preservare nel tempo la trasparenza.

Anche la finitura è un aspetto da considerare: trasparente per un look moderno, fumé per maggiore privacy, oppure decorata per un tocco personalizzato. I profili sono principalmente in PVC o alluminio, ma è possibile scegliere anche box privi di profilo inferiore, dal design più moderno.

Sistema di apertura

Infine, è necessario scegliere il sistema di apertura.

Le porte battenti si aprono completamente verso l’esterno, offrendo un’ampia entrata, ma richiedono molto spazio. Il doppio battente, invece, è ideale per persone con difficoltà motorie.

Quelli pieghevoli poi ottimizzano gli spazi ridotti grazie ai pannelli che si ripiegano all’interno. Il modello scorrevole, infine, composto da pannelli sovrapposti su rotelle, non ingombra esternamente ma rende l’accesso più limitato.