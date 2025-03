CASTEL DEL PIANO – Un giovane è precipitato in un burrone nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, mentre cercava di recuperare il proprio cane che era scivolato lungo un pendio. L’incidente è avvenuto in una zona impervia nei pressi di Castel del Piano, rendendo necessario l’intervento di numerosi mezzi di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia competente, l’automedica di Castel del Piano e un’ambulanza della Misericordia locale. Vista la dinamica e la difficoltà di recupero, è stato attivato l’elisoccorso Pegaso 1 da Firenze, in quanto Pegaso 2 risultava già impegnato in un’altra emergenza.

Il giovane è stato recuperato e stabilizzato sul posto, poi trasportato in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena. Ha riportato una frattura all’arto inferiore sinistro e un trauma cranico. Le sue condizioni sono serie ma, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.