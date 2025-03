GROSSETO – 17 tra auto, camion e roulotte sono state rimosse questa mattina da vari parcheggi della città di Grosseto. L’operazione antidegrado è partita dal parcheggio di via Smeraldo dove auto smembrate giacevano ormai da anni.

Un camion di una ditta risultava senza assicurazione dal 2017.

In totale, in tutta la città dovrebbero essere tra le 40 e le 50 le auto che verranno portate via per un costo totale a spese del Comune di circa 40mila euro.

«Quelli che stiamo rimuovendo sono veicoli fuori uso. Dopo un accertamento abbiamo constatato che si tratta di mezzi abbandonati e fuori uso – afferma Emanuele Pontrandolfo del reparto prossimità della Polizia municipale -. Verranno trasferiti in un’area predisposta e lì resteranno in deposito per 60 giorni come previsto dalla normativa. Notificheremo il trasferimento ai proprietari che potranno recuperare il mezzo pagando la multa. Altrimenti verranno considerato abbandonati avviati alla rottamazione cancellazione al Pra e relativa sanzione al proprietario».

«Prevediamo nel giro di poco di togliere quasi tutte le auto. Un’operazione antidegrado che l’ufficio ambiente ha fortemente voluto perché questa situazione non si può più tollerare. Anche per questo abbiamo previsto maggiori controlli con le forze dell’ordine così da intervenire subito in caso di nuovi abbandoni» afferma l’assessore all’ambiente Erika Vanelli.

«Molte auto nel tempo si sono pienate di rifiuti – ricorda Monica Mercuri dell’ufficio ambiente -, quindi prima abbiamo dovuto farle svuotare con ulteriori costi. Spesso tra l’altro si tratta di rifiuti speciali, detriti di edilizia, lana di roccia o pannelli del 110: ne abbiamo trovati talmente tanti da ricoprirci un palazzo intero. Poi ovviamente ci sono i sacchi di immondizia».

Il costo per ogni auto oscilla tra i 400 e i 700 euro. Dipende dal peso del mezzo. Ovviamente i costi dell’intera operazione si abbasseranno se verrà recuperato qualcosa dalle sanzioni. «Lo scorso anno ad esempio due persone, un italiano e uno straniero, hanno recuperato le loro auto una volta portate via, pagando la relativa sanzione».

In alcuni casi però le auto sono intestate a nullatenenti o senza tetto. O a ditte ormai fallite da tempo. In quel caso i costi sono tutti a carico del Comune. Se ci sono situazioni di fallimento la rimozione diventa più difficile, mentre se c’è un fermo amministrativo magari per assicurazione non pagata viene rimosso così da consentire le operazioni.