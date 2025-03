GROSSETO – “Come primo atto per ricordare Aurora, le intitoleremo il murale alla cui realizzazione partecipò lei stessa con lo pseudonimo di Roraxx”.

Dopo l’ultimo saluto alla sfortunata studentessa, morta durante il viaggio della legalità da Napoli a Palermo, il preside del Polo Tecnologico Manetti Porciatti, Angelo Costarella, ancora provato per quanto vissuto a Batignano in occasione del funerale, insieme alla vicepreside Teresa Cimino, alla responsabile dell’Ufficio scolastico Provinciale Alessandra Liberatore e ad una nutrita rappresentanza di docenti e studenti, spiega gli interventi che saranno intrapresi per ricordare Aurora.

“Non intendiamo dimenticare questa nostra studentessa – ha commentato il dirigente – e vogliamo che la sua memoria sia quotidianamente presente. Per questa ragione intitoleremo a lei il murale, allestito all’ingresso del Cat, che lei stessa contribuì a realizzare con un progetto in collaborazione con la Cooperativa “L’Altra Città”. Si tratta di un’opera che accoglierà tutti coloro che vorranno varcare la soglia dell’istituto”.

Intanto, anche gli studenti e i compagni di Aurora Bellini intenderanno creare momenti di ricordo e memoria, mediante diverse proposte, tra cui la posa in opera nel parco degli Angeli di un albero a lei intitolato, la partecipazione alla Riccardo’s Cup, il torneo di calcio a cinque in memoria di Tommaso Rampiconi, indossando una maglietta con dedica e infine un pannello da posizionare nel parco della scuola, dove raccogliere i bozzetti di alcuni disegni realizzati dalla giovane batignanese.

“Sono molto soddisfatto della risposta e della sensibilità mostrata in occasione di questo tragico evento che ha colpito profondamente tutta la nostra comunità scolastica – conclude il dirigente -. Continueremo con discrezione a garantire vicinanza alla famiglia di Aurora.”