GAVORRANO – Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento del commercio sulle aree pubbliche

“Il regolamento – dice l’assessore alle attività produttive Francesca Mondei -, che ha visto l’astensione della minoranza in fase di votazione, ha lo scopo di disciplinare le aree mercatali comunali e le attività ad esse correlate con la volontà di fornire un sostegno all’economia locale e, nella fattispecie, ai piccoli imprenditori, artigiani e produttori, che trovano nei mercati una vetrina per i loro prodotti, stimolando la circolazione di denaro all’interno della comunità, con attenzione a portatori di handicap e, per il tramite della previsione di posteggi riservati ed alla promozione di iniziative per la promozione dei prodotti “a km 0”, ad imprenditori agricoli. Ciò, favorendo anche il consolidamento di un punto di aggregazione sociale, dove le persone si incontrano”.

“Il nostro obiettivo – aggiunge Mondei – è quello di agevolare lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche nonché riorganizzare la dinamica, in particolare, dell’esistente mercato settimanale ambulante di Bagno di Gavorrano, attraverso la riassegnazione dei posti vacanti e l’implementazione della diversificazione dell’offerta per dare nuovo impulso alla rete distributiva, oltre che alla razionalizzazione dell’area mediante la previsione di norme per lo svolgimento dell’attività con strumenti di controllo e monitoraggio per il rispetto delle regole da parte degli operatori, fra cui quelle atte alla promozione di pratiche di sostenibilità e alla regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare”.

“Nel contesto di un’azione complessiva di promozione del territorio e delle produzioni locali, abbiamo voluto introdurre anche la possibilità di individuazione di nuove aree di mercato (art. 14), tenendo conto delle esigenza di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale e riconoscere la facoltà di svolgimento ed organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario nonché il rilascio di concessioni temporanee per favorire le iniziative di marketing territoriale e la valorizzazione di categorie merceologiche o di prodotti di filiera corta (art. 11), così come la gestione dei posteggi fuori mercato ed il commercio esercitato in forma itinerante”.

“Con il regolamento, inoltre, sono state disciplinate le modalità operative della “spunta”, ovvero dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, con prescrizione di registrazione e calcolo di presenze e previsione della redazione di relativa graduatoria annuale, gestita dall’ufficio commercio insieme alla polizia locale e all’ufficio tributi. Il regolamento approvato stamani è propedeutico ai prossimi passaggi che consisteranno:

1) nella pubblicazione di un primo bando per la miglioria dei posteggi attuali;

2) successivamente di un ulteriore bando per l’assegnazione dei posti vacanti a nuovi titolari di posteggio”.

“Si tratta dunque di un intervento strutturale, che mira a rilanciare l’attività del commercio mercatale nel nostro territorio e, quindi, incentivare e migliorare il nostro tessuto economico”.