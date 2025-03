GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi, mercoledì 26 marzo 2025. I transiti planetari di questa giornata vedono protagonista il segno del Leone, illuminato dalla Luna e sostenuto da buoni aspetti con Sole e Giove. Ecco cosa riservano le stelle a ciascun segno:

Ariete

Giornata dinamica, con energia e voglia di mettervi in gioco. Marte vi spinge ad agire con coraggio, ma attenzione a non esagerare con le parole. Ottimo momento per chiarire situazioni in sospeso. Vi consigliamo di rilassarvi con una passeggiata sul lungomare di Follonica, tra vento e profumo di mare.

Toro

Sole e Saturno vi rendono più riflessivi. Ottima giornata per definire un obiettivo professionale o pianificare un investimento. In amore serve pazienza, ma qualcosa si muove. Se potete, visitate il Giardino dei Tarocchi a Capalbio: un luogo magico che stimola l’intuizione.

Gemelli

Oggi siete comunicativi e vivaci, con la Luna che vi aiuta a ritrovare equilibrio nei rapporti. Attenzione però alla fretta: meglio ascoltare prima di parlare. Consiglio per voi: una visita al centro storico di Massa Marittima, tra cultura e scorci meravigliosi.

Cancro

State recuperando energia e serenità. La Luna non è più in quadratura e vi sentite più leggeri. Sul lavoro ci sono sviluppi interessanti, mentre in amore torna la dolcezza. Vi consigliamo un pomeriggio alle Terme di Saturnia, per rigenerarvi completamente.

Leone – SEGNO DEL GIORNO

È la vostra giornata. La Luna nel segno, in armonia con Sole e Giove, vi dona carisma, ottimismo e forza. Ogni iniziativa trova terreno fertile: approfittatene per portare avanti progetti o dichiarare i vostri sentimenti. Anche sul lavoro siete brillanti. Per vivere appieno questa energia, vi suggeriamo un’escursione al Parco della Maremma, tra i colori intensi della natura e il profumo di primavera.

Vergine

La giornata parte un po’ in salita, con qualche tensione interiore, ma si scioglie nel pomeriggio grazie a un bel trigono di Terra. Non isolatevi troppo. In serata, possibile telefonata interessante. Vi consigliamo una visita al borgo di Pitigliano, tra storia e paesaggi mozzafiato.

Bilancia

Armonia nei rapporti e buone notizie in arrivo. La Luna in Leone vi sostiene e vi rende affascinanti. Ottimo momento per incontri o per rafforzare un legame esistente. Per alimentare questo spirito positivo, fate un salto a Castiglione della Pescaia: tra mare e centro storico, l’energia vi accompagnerà.

Scorpione

Giornata un po’ nervosa, con la Luna in quadratura che solleva vecchie tensioni. Cercate di non reagire impulsivamente e prendete tempo. Un po’ di silenzio oggi vi farà bene. Rimandate discussioni importanti. Nessun consiglio di gita: meglio la tranquillità di casa.

Sagittario

Luna e Sole vi sorridono, e la giornata è perfetta per muoversi, viaggiare, sperimentare. Siete pieni di idee e voglia di fare. In amore, nuove prospettive. Se potete, concedetevi un’uscita verso il Monte Amiata: natura e aria frizzante vi rigenereranno.

Capricorno

Concentrati e determinati, oggi potete risolvere una questione complessa grazie alla vostra razionalità. In amore siete più aperti e disponibili. Approfittate di questa energia per visitare l’Abbazia di San Rabano, all’interno del Parco della Maremma: un luogo di pace e riflessione.

Acquario

Giornata intensa nei rapporti: alcune relazioni potrebbero arrivare a un punto di svolta. Siate sinceri e non abbiate paura di ascoltare. Le stelle premiano il coraggio emotivo. Per ritrovare serenità, vi consigliamo una camminata a Marina di Alberese al tramonto.

Pesci

Creatività in aumento e maggiore chiarezza su ciò che volete. Buon momento per avviare un progetto artistico o per condividere un’idea che vi sta a cuore. In amore, complicità. Ottima occasione per fare una visita al Lago dell’Accesa, luogo suggestivo e tranquillo.

A domani con un nuovo oroscopo, sempre da Grosseto.