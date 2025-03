FOLLONICA – Un uomo di 41 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri sera alle 21.30 sulla strada delle Collacchie, nel comune di Follonica.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto. La persona ferita è stata soccorsa dagli operatoti della Croce rossa di Follonica e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

sul posto anche i Vigili del fuoco.

