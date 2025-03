ROCCASTRADA – Un incontro con i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil con il supporto fattivo delle loro categorie dei Pensionati: è quello che questa settimana si è tenuto in municipio con il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola e che ha permesso al Comune, primo in Provincia, di sottoscrivere la “Piattaforma 2025” un documento relativo alla contrattazione sociale sul territorio.

La base della contrattazione era stata presentata l’estate scorsa alle istituzioni locali, con l’invito a prenderne visione ed attivare un percorso di collaborazione per la condivisione dei contenuti. Le priorità evidenziate e sulle quali sono state condivise le idee in municipio riguardano prioritariamente la difesa dei redditi, del potere di acquisto e delle pensioni, le politiche del lavoro, i servizi socio assistenziali e l’incentivazione allo sviluppo delle energie rinnovabili, con una speciale attenzione alle comunità energetiche. E, laddove le forze dei singoli enti non siano sufficienti a garantire la fruizione dei servizi ai cittadini, occorre impegnarsi ad intervenire in un ambito sovracomunale.

In coincidenza della settimana della legalità, l’altro tema importante che è stato trattato nell’incontro è stato quello della sicurezza e della legalità negli appalti pubblici; le parti si sono impegnate per analizzare la programmazione annuale degli appalti pubblici, delle concessioni, e di tutte le forniture, attività e servizi affidati ad aziende terze, nonché per una valutazione sull’andamento degli appalti pubblici dell’anno precedente. L’obiettivo è quello di verificare sulle corrette applicazioni contrattuali strettamente connesse con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione da inserire negli specifici bandi di gara. Il protocollo prevede impegni puntuali sulla tutela occupazionale, il sostegno del salario, il contrasto al ribasso e sulla sicurezza del lavoro con la responsabilizzazione dei committenti privati.

“Il percorso di condivisione avviato è sicuramente un buon punto dal quale partire per la conoscenza delle problematiche e la condivisione degli obiettivi – queste le parole del sindaco Francesco Limatola -. Il confronto negoziale prima dell’approvazione dei bilanci comunali favorisce sicuramente le scelte degli enti che pur si trovano a fare i conti quotidianamente con la ristrettezza delle risorse. L’obiettivo che ci siamo posti con questo metodo di condivisione preventiva è quello di ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi essenziali e ai bisogni quotidiani crescenti dei cittadini. A questo proposito ci siamo impegnati come Amministrazione a recepire, a partire dal bilancio di previsione del prossimo anno, le indicazioni emerse nel confronto per favorire interventi strutturali in funzione dei servizi ai cittadini, come ad esempio differenziare l’addizionale Irpef in base al reddito. Per quanto riguarda sicurezza e legalità sugli appalti, lavoreremo in sinergia con le sigle sindacali in maniera unitaria a tutela delle imprese che operano nella legalità e dei lavoratori”.

“La sottoscrizione di questo accordo – commentano Cgil, Cisl e Uil – è molto positiva, perché costituisce un ulteriore passo avanti nel percorso già avviato con la Provincia di Grosseto; per questo, ringraziamo il Comune di Roccastrada, augurandoci che faccia da apripista anche nei confronti di altre amministrazioni locali. Il nostro obiettivo è quello di andare ad incidere sulle politiche pubbliche, in modo da garantire trasparenza e condizioni eque di lavoro su tutto il territorio grossetano, uniformando le garanzie di tutela dei lavoratori. In particolare, ci preme il fatto che le amministrazioni si impegnino in fase di affidamento di servizi tramite appalti, concessioni di lavori e forniture, a richiedere l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, che contribuisce a garantire condizioni di lavoro dignitose e rispettose dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici”.

“La tragedia della miniera di Ribolla resta una ferita aperta nella memoria collettiva – commentano Cgil, Cisl e Uil -, simbolo di vite sacrificate sull’altare dello sviluppo economico. Nonostante anni di lotte e conquiste, il dramma dei morti sul lavoro si ripete oggi con dolorosa regolarità: ieri altre tre vite spezzate. Questa realtà, spesso ignorata, ci spinge a un impegno concreto, come quello assunto dal Comune di Roccastrada, primo firmatario del Protocollo sugli appalti con Cgil, Cisl e Uil. Una scelta forte e simbolica per proteggere i lavoratori negli appalti e garantire sicurezza e dignità. Ma la strada è lunga, e insieme continueremo a combattere per cambiare davvero le cose”.