GROSSETO – Il Comune di Grosseto rinnova la sua collaborazione con l’Asd Accademia Grosseto per ospitare il terzo meeting di biliardo sportivo, un evento internazionale che ogni anno porta nella città toscana atleti di altissimo livello (nella foto, un momento del meeting del 2024). L’edizione di quest’anno avrà come protagonisti ben tre campioni del mondo: Andrea Ragonesi, David Martinelli e Matteo Gualemi, che sfideranno i migliori atleti in gare emozionanti.

L’appuntamento è fissato per il 19 luglio, a partire dalle 14 in via Zircone. Per tutti i dettagli dell’evento, sarà convocata una conferenza stampa il 15 luglio alle 11.30 in Municipio.

“Per la terza volta siamo contenti di poter ospitare un evento di tale prestigio – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – che darà alla nostra città l’opportunità di conoscere meglio il biliardo sportivo e di avvicinarsi a una disciplina di alto livello”.

Entusiasta anche l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi che afferma: “Questa manifestazione rappresenta un’importante occasione per promuovere Grosseto a livello internazionale, valorizzando sia lo sport che il nostro territorio”.