FOLLONICA – Procedono i lavori per l’organizzazione del Grey Cat Festival, la manifestazione diretta da Stefano Cocco Cantini e organizzata da Music Pool giunta quest’anno alla sua 45° edizione.

È Stefano Bollani il primo nome comunicato in programma, un ritorno atteso e voluto in primis dall’amministrazione comunale di Follonica che si appresta a ospitare il celebre pianista, grande amico del festival maremmano, il 13 agosto al Teatro all’aperto Le Ferriere, con il suo famoso progetto Danish Trio.

In attesa di scoprire il cartellone completo, Grey Cat Festival conferma comunque la propria identità plurale, che lo ha contraddistinto in tutti questi anni, con il coinvolgimento di molti Comuni della Maremma e un’idea di comunità territoriale che sta crescendo edizione dopo edizione e in grado di consolidare un programma ricco, come sempre, di concerti, natura, territorio, con tante musiciste e tanti musicisti, giovani talenti e protagonisti affermati, progetti conosciuti e nuove proposte, alcune specificamente pensate per il festival.

Le prevendite sono disponibili da oggi sul sito di Ticketone: https://www.ticketone.it/event/stefano-bollani-danish-trio-teatro-le-ferriere-20027370/ o www.eventimusicpool.it