GROSSETO – Grande soddisfazione per il liceo scientifico delle scienze applicate Isis Fossombroni di Grosseto, che vedrà tre suoi studenti competere nella finale della categoria L1 dei campionati internazionali di Giochi Matematici, organizzati dall’Università Bocconi.

L’appuntamento è fissato per il 10 maggio 2025 presso la sede dell’ateneo milanese. I protagonisti di questo prestigioso traguardo sono Andrea Genovese (classe 3° Al, indirizzo Stem), Lorenzo Bandini e Alessandro Dani (classe 2° Liq), che si sono guadagnati l’accesso alla finale grazie all’ottima performance nelle semifinali svoltesi a Civitavecchia.

Un risultato che riempie d’orgoglio l’intero istituto, a partire dalle docenti che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso fino alla dirigente scolastica Manuela Carli.

Per i tre studenti, si tratta di un’occasione unica per confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia in un contesto di eccellenza come quello dell’Università Bocconi. La comunità scolastica seguirà con entusiasmo la loro avventura, augurando loro il massimo successo nella sfida milanese.