GROSSETO – “L’accordo siglato tra Regione Toscana ed Enel Green Power Italia rappresenta una grande occasione per la nostra regione e, in particolare, per le aree interne della provincia di Grosseto. Parliamo del rinnovo di otto concessioni geotermiche su dieci, frutto di un percorso condiviso dal presidente Eugenio Giani insieme ai sedici comuni geotermici”.

A dirlo è la consigliera regionale Donatella Spadi, nell’ambito della discussione sulla comunicazione sul futuro della geotermia.

“Recentemente – afferma Spadi -, anche Castell’Azzara e Volterra hanno fatto richiesta di essere inclusi tra i comuni geotermici. Un segnale forte, che ci dice quanto la geotermia sia ormai riconosciuta come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile dei territori. Con questo accordo vengono messi in campo investimenti importanti: 3 miliardi di euro nei prossimi vent’anni, di cui 400 milioni destinati direttamente ai territori. Tra le priorità ci sono la riduzione delle emissioni di CO₂ grazie a nuove tecnologie ambientali e l’introduzione del teleriscaldamento, che potrà garantire un risparmio in bolletta fino al 50% per le famiglie e fino all’80% per le imprese”.

“La Toscana è già oggi un punto di riferimento nazionale per la produzione geotermica, con 34 centrali in attività e una potenza di 916 Mw. L’accordo prevede la costruzione di tre nuovi impianti già autorizzati – a Monterotondo Marittimo, Piancastagnaio e Bagnore – che porteranno a un incremento complessivo di 65 MW. Altri cinque progetti sono in attesa di valutazione da parte della Regione. Si tratta di un investimento che avrà anche ricadute occupazionali importanti: sono previste 28 nuove assunzioni dirette e un rafforzamento dell’indotto, che oggi coinvolge circa 1.500 lavoratori e oltre 80 imprese locali. Con questo piano, la Toscana punta a coprire il 40% del proprio fabbisogno energetico con la geotermia, contribuendo a raggiungere il 60% complessivo da fonti rinnovabili. Una scelta di visione, che unisce innovazione, ambiente e sviluppo per le nostre comunità”.