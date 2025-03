FOLLONICA – La giunta comunale ha deliberato di aderire all’iniziativa Pledge4seaturtles volta a promuovere l’assunzione degli impegni da parte dell’amministrazione comunale per rendere le spiagge accoglienti – oltre che per i turisti – anche per le tartarughe marine.

A tal proposito il primo passo è stata la firma, da parte del sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani, del protocollo d’intesa che permetterà a Follonica di rientrare tra i Comuni amici delle tartarughe.

Nello specifico il progetto Life Turtlenest è un progetto cofinanziato dalla Commissione europea grazie al progetto Life che nasce dall’esigenza di tutelare in modo adeguato le nuove aree di nidificazione della tartaruga marina della specie Caretta Caretta, che – a seguito dei cambiamenti climatici – ha iniziato a deporre le proprie uova lungo le coste del Mediterraneo occidentale. Ai Comuni costieri è rivolta l’iniziativa Pledge4seaturtles già avviata con successo nel 2024, che ha portato all’adesione di 83 Comuni in breve tempo. Tra questi adesso c’è anche Follonica.

“Legambiente ci ha proposto questo progetto – dice l’assessore al demanio Stefano Boscaglia – che abbiamo valutato apprezzabile e credibile perché va a tutelare la biodiversità, creando allo stesso tempo strategie di sviluppo del territorio rispettose degli equilibri ambientali. A tal proposito, a seguito dell’adesione, anche Follonica potrà attrezzarsi per una gestione responsabile delle spiagge che rappresentano potenziali aree di nidificazione per questi animali. Un argomento di interesse per cittadini, turisti, le famiglie e i più piccoli”.

L’obiettivo è portare in città anche iniziative legate alle scuole.