FOLLONICA – Nel caso delle false residenze che da giorni imperversa nel dibattito pubblico interviene il sindaco Matteo Buoncristiani più volte chiamato in causa dalle forze di opposizione in merito ad alcune richieste di chiarezza lanciate anche in consiglio comunale su residenze effettive, residenze fittizie e conseguenti benefici fiscali rispetto al pagamento dei tributi locali come Imu e Tari.

«Ormai è tutto chiaro. Anche alla città. Prendiamo tutti atto – si legge nella nota del sindaco – che la guida dell’opposizione follonichese è Vincenzo Del Regno, il quale dopo il percorso condiviso con il centrodestra in campagna elettorale è stato da me allontanato per divergenze su visione e metodi, e ora si sta dedicando esclusivamente alla macchina del fango nei miei confronti, della mia famiglia e delle persone a me vicine, chiaramente per ripicca o per motivi di astio personale».

«Rammarica quindi che l’opposizione si renda complice di questa caccia alle streghe, che purtroppo va avanti da mesi, al solo fine di screditare la mia persona, evidentemente non avendo argomenti concreti per criticare l’operato della giunta o del sindaco.

Arrivare addirittura a tirare in ballo la famiglia e la vita privata è una linea davvero squalificante e di basso profilo, non certo degna di un confronto civile teso a legittimare il proprio avversario, che oggi invece viene visto più come un nemico da abbattere con ogni mezzo».

«Certo non posso accettare lezioni di moralità dal Sig. Del Regno, persona ben nota alle Procure della Repubblica e che come tutti hanno appreso dalla stampa è stato recentemente rinviato a giudizio per corruzione. Bene, a differenza di chi oggi mi accusa, io non ho nulla da nascondere. E state certi che a breve si capirà chi è davvero in regola con i tributi locali e chi, invece, non lo è e magari ha portato avanti ipocrite battaglie contro l’evasione».