GROSSETO – Nella giornata di ieri, martedì 25 marzo, personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto ha effettuato un controllo nel cantiere di un’importante lottizzazione in un comune della provincia.

L’attività – svolta dagli ispettori ordinari e tecnici dell’Itl congiuntamente al nucleo Carabinieri del Lavoro dell’Ispettorato del lavoro di Grosseto, coadiuvati dal personale degli Ispettorati del lavoro di Siena e Livorno e da militari del nucleo Carabinieri del lavoro di Siena, con il supporto dell’arma territoriale e dei Carabinieri Forestali di Grosseto – ha visto interessate 18 ditte e 57 lavoratori.

I controlli hanno riguardato la salute e sicurezza dei lavoratori, nonché il rispetto delle normative giuslavoristiche, assicurative e previdenziali.

L’Ispettorato ha rilevato violazioni in materia di salute e sicurezza ed ha elevato sanzioni per un importo complessivo superiore a 80mila euro.

Inoltre, sono state disposte quattro sospensioni dell’attività imprenditoriale nei confronti di altrettante aziende: due per violazioni delle norme di sicurezza e due per impiego irregolare di manodopera. Tra i lavoratori ne sono stati infatti trovati quattro in nero, tra i quali un extracomunitario privo di permesso di soggiorno e un minore di poco inferiore ai 18 anni. Le sanzioni per l’impiego di manodopera irregolare sono pari a 13mila euro.

Infine, per una delle ditte presenti, risultata priva della patente a crediti, è stata elevata una contravvenzione di circa 8.500 euro a carico sia dell’impresa che del committente: la ditta è stata allontanata dal cantiere.