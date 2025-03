GROSSETO – A poco più di tre mesi dai Campionati Italiani Juniores e Promesse, che andranno in scena per la decima volta all’interno dello Stadio Carlo Zecchini di Grosseto, aperte le adesioni per vivere l’evento da volontari. Il capoluogo maremmano si prepara ad accogliere ancora una volta uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno nel mondo dell’atletica, e lo farà tra venerdì 4 e domenica 6 luglio 2025 alla presenza dei migliori giovani atleti azzurri. Per garantire il successo di questa manifestazione, sarà fondamentale il supporto di volontari motivati e affidabili.

Diventare volontario ai Campionati Italiani Juniores e Promesse non è soltanto un modo per contribuire alla riuscita di un evento sportivo di alto livello nella propria città, ma anche un’opportunità per vivere un’esperienza unica. I volontari avranno la possibilità di lavorare a stretto contatto con atleti, organizzatori e tutte le figure che gravitano all’interno della manifestazione, con la possibilità di acquisire competenze preziose e creare ricordi indimenticabili.

I volontari ideali sono persone affidabili, disponibili, motivate, con spirito di collaborazione e disciplina. È richiesta la disponibilità a lavorare durante l’evento, con opzioni di turnazione sia a tempo pieno che parziale. Sarà data precedenza a chi potrà garantire una maggiore disponibilità.

I volontari potranno scegliere tra diversi settori di attività, tra cui TIC, Call Room, Pedane, Ostacoli, Pista, Warm Up, Spugnaggi, Segreteria, Blocchi partenze, Addetti servizi tecnologici, Distribuzione acqua.

Riconoscimenti e Attestati

Per i volontari, sarà possibile ottenere attestati di partecipazione e accordi per il riconoscimento delle ore di volontariato presso le scuole.

Per dare la propria disponibilità, è sufficiente inviare un messaggio alla responsabile e coordinatrice dei volontari Cristiana Artuso (347636244)