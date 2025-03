GROSSETO – La Federazione Ginnastica d’Italia ha ufficializzato un cambiamento significativo alla guida della ginnastica ritmica. Il presidente Andrea Facci, eletto da poco alla guida dell’ente, ha deciso di non confermare Emanuela Maccarani come direttrice tecnica della nazionale, assumendo in prima persona l’interim del ruolo fino al prossimo 30 giugno, quando sarà individuato un nuovo responsabile.

Fine dell’era Maccarani

Dopo trent’anni alla guida della squadra, Maccarani è stata sollevata dall’incarico dal Consiglio Federale. La scelta è stata motivata anche dal contesto giudiziario che la vede coinvolta, con un possibile rinvio a giudizio da parte del Gup di Monza per presunti maltrattamenti nei confronti delle ex atlete Nina Corradini e Anna Basta. La Federazione ha comunque ringraziato l’allenatrice lombarda per i numerosi successi ottenuti nel corso della sua lunga carriera.

La comunicazione della rimozione è arrivata via e-mail nella mattinata di mercoledì. Contestualmente, è stato richiesto a Maccarani di lasciare l’accademia di Desio entro le 24 dello stesso giorno. Il presidente Facci si è poi recato personalmente presso la struttura per incontrare lo staff tecnico.

Emanuela Maccarani più volte è stata a Follonica con le “farfalle” per gli allenamenti di preparazione di olimpiadi e campionati e aveva insieme alle atlete un legame speciale con la nostra terra.