GROSSETO – Nell’ultimo Consiglio comunale è stata approvata all’unanimità la proposta di intitolare una via al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La mozione è stata presentata da Amelia Gaviano, consigliere comunale del gruppo misto di maggioranza appartenente al movimento civico culturale Nuovo Millennio.

“È stata sottoscritta dai capigruppo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio, sancendo così un ampio consenso su questa importante iniziativa – dichiarano i firmatari -. Il generale Dalla Chiesa, figura fondamentale per la storia italiana, era fino ad oggi ‘il grande assente’ nella nostra città. La sua vita è stata indissolubilmente legata agli eventi cruciali della storia del nostro Paese, dalla Resistenza alla lotta contro il terrorismo, dal contrasto al banditismo alla sua battaglia contro la mafia”.

“Le straordinarie doti investigative, l’innovazione nel suo approccio alla lotta alla criminalità e, soprattutto, la sua incrollabile fedeltà ai valori della Repubblica, hanno fatto del generale Dalla Chiesa uno dei simboli più riconosciuti nella guerra alla criminalità in Italia – proseguono dal gruppo misto -. La sua morte, avvenuta in circostanze tragiche, rappresenta un sacrificio che deve essere ricordato come esempio di coraggio e dedizione. Il suo impegno e il suo sacrificio sono da offrire alle giovani generazioni, affinché possano prendere coscienza del valore della legalità e impegnarsi attivamente nella lotta contro la mafia, il terrorismo e tutte le forme di violenza che minacciano la nostra società”.

“Intitolare una via al generale Dalla Chiesa non è solo un omaggio alla sua memoria, ma anche un riconoscimento del suo inestimabile contributo alla costruzione di una Nazione più giusta e sicura – concludono -. La sua figura resta un punto di riferimento per tutti coloro che, seguendo il suo esempio, continuano a combattere la criminalità organizzata con coraggio e determinazione”.