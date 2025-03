GROSSETO – Jacopo Boscarini e Katerina Stankiewicz vincono la 16esima edizione della Su e Giù per le Mura, corsa podistica che si è svolta domenica mattina nel centro storio di Grosseto (foto di Roberto Malarby). L’incasso della manifestazione, 950 euro, sarà devoluto alla Lilt di Grosseto. La coppia dei vincitori, ancora una volta insieme sul podio (sono marito e moglie), sono autentici dominatrici della manifestazione, con otto successi ottenuti dal portacolori del team Costa D’Argento e sei della podista polacca, da anni tesserata e atleta di prestigio della società grossetana del Marathon Bike.

Con la vittoria della Stankiewicz, la società grossetana è ormai a ridosso delle 600 vittorie assolute tra ciclismo e podismo in vent’anni di attività. Con ieri sono 599. Un successo che va senz’altro oltre le più rosee aspettative, quello che hanno messo in piedi il Marathon Bike e Avis Grosseto, con l’aiuto determinante della Uisp, del Comune di Grosseto, e Istituzione le Mura. Il percorso ricavato interamente nel centro storico di Grosseto, ha toccato gli angoli più belli di una Grosseto che per circa un’ora ha visto una carovana umana di atleti, 146 quelli agonistici e 36 camminatori cimentarsi in un percorso di 9 chilometri che ha toccato tutti e sei i Bastione, nell’ordine quello di Garibaldi, dove è partita la manifestazione, Rimembranza, Bastione Fortezza, Maiano, Cavallerizza e Molino a Vento. Transitati anche per lo spettacolare giro intorno al Cassero.

“E’ stata veramente dura organizzare una gara del genere, ma poi alla fine è stata una bella giornata di sport con connotati benefici – afferma il presidente del Marathon Bike, Maurizio Ciolfi – Ringrazio la Banca Tema sempre al nostro fianco e soprattutto il negozio Running 42 che ha messo a disposizione premi consistenti in 130 porta scarpe – un ringraziamento anche alla C.R di Grosseto e al servizio offerto dai Vigili Urbani di Grosseto. Questi i migliori quindici uomini giunti al traguardo: Jacopo Boscarini, Matteo Mugnaioli, Cristian Fois, Alessandro Duchini, Guido Spargoli, Lapo Bardi, Gianluca Colicci, Salvatore Sbordone, Marco Biagioni, Andrea Franchini, Luca Fusi, Andrea Zombardo, Domenico Dell’Aquila, Flavio Mataloni e Leonardo Ciregia. Queste le prime quindici donne: Katerina Stankiewicz, Marica Di Benedetto, Micaela Brusa, Lisa Lambrecht, Francesca Paradisi, Iuljeta Zefi, Angela Mazzoli, Paola Novelli, Rosella D’Arata, Claudia Georgiana Petrisor, Angelica Monestiroli, Valentina di Sabatino, Arianna Maione Cheti Chelini e Susanna Baldini.