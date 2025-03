GROSSETO – Anche a Grosseto come testimonia la foto scattata da Andrea Rossi in zona Rugginosa e inviata alla nostra redazione è stata avvistata in cielo una strana spirale luminosa. Non vi preoccupate, non è un’astronave aliena, né un ufo o una stella esplosa.

È stata avvistata un po’ in tutta Italia nella notte tra il 24 e il 25 marzo.

A generarla sarebbe stato il lancio di un razzo Falcon 9, vettore prodotto dall’azienda aerospaziale SpaceX. La conferma arriva anche da fonti specializzate nel settore, che collegano il fenomeno al decollo avvenuto nella serata di ieri.

Il lancio dalla Florida per una missione governativa

Alle ore 18:48 italiane, un Falcon 9 è decollato dallo Space Launch Complex 40 della Cape Canaveral Space Force Station, in Florida. Il volo era parte di una missione denominata NROL-69, organizzata su incarico dell’Office Nazionale per le Ricognizioni (NRO), in collaborazione con lo Space Systems Command. Entrambe le strutture fanno parte dell’apparato di difesa statunitense e si occupano di attività strategiche legate alla sorveglianza satellitare.

Obiettivo orbitale e rientro controllato

Sebbene i dettagli esatti della missione non siano stati divulgati, considerata la natura degli enti coinvolti si presume che il carico utile fosse costituito da satelliti destinati all’orbita terrestre. Dopo il decollo, il primo stadio del razzo ha eseguito una manovra di rientro controllato, atterrando con successo sulla Terra pochi minuti dopo. Questo tipo di operazione rappresenta ormai una prassi per i lanciatori Falcon 9, progettati per essere riutilizzabili e per ridurre i costi delle missioni spaziali.

Il fenomeno luminoso, visibile anche a grande distanza, è riconducibile proprio a questa fase della missione, quando il razzo attraversa l’atmosfera o effettua manovre in alta quota.