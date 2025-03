CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Arrivano i cassonetti ad accesso controllato per la raccolta degli sfalci e delle potature.

Sono iniziati da Punta Ala i lavori di posizionamento dei nuovi contenitori che dovranno essere utilizzati dai cittadini per il conferimento di questa tipologia di rifiuto. In totale saranno posizionati 60 nuovi cassonetti, in sostituzione dei vecchi contenitori ad oggi presenti.

«I nuovi cassonetti per il verde ad accesso controllato – afferma il sindaco Elena Nappi – aggiungono un altro tassello importante per una migliore gestione della raccolta differenziata e per far crescere nei cittadini il rispetto per l’ambiente in cui viviamo. Abbiamo deciso di iniziare le sostituzione dei vecchi cassonetti da Punta Ala proprio perché è una delle frazioni con maggiore produzione del territorio considerando la grande quantità di verde in cui si trova immersa la località. Chiediamo a tutti gli utenti di assumere un atteggiamento corretto nei confronti dei conferimenti alle postazioni ecologiche per aumentare il decoro dei luoghi».

L’Amministrazione di Castiglione della Pescaia ricorda che sono a disposizione dei cittadini anche i due punti di raccolta dedicati per il conferimento del verde. A Punta Ala, in località Il Fornino, accessibile tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18; il martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13. A Castiglione della Pescaia, in via Orsa Maggiore, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12:30.

L’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano inoltre che è disponibile anche un servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. I cittadini possono prenotare il ritiro a domicilio tramite: Numero verde 800127494, gratuito sia da rete fissa che mobile. Sito internet, andando sulla pagina https://seitoscana.it/ritiro-ingombranti seguendo la procedura guidata. App Iren Ambiente, disponibile gratuitamente per il download sia per sistemi Android e IOS.