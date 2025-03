GROSSETO – Lavori in corso anche per la 13esima edizione della coppa Minipassalacqua. Ai nastri di partenza si presentano diciotto società mettendo sotto pressione l’organizzazione, sempre disponibile a rivoluzionare, rivedere e gestire questa edizione, che dimostra l’alto interesse verso il torneo di calcio nato da una costola del Passalacqua Juniores.

Alla manifestazione, riservata alla categoria Giovanissimi, possono accedere giocatori regolarmente tesserati alla Figc, nati dal 1° gennaio 2010 per i maschi e dal 1° gennaio 2008 per le femmine.

Le gare avranno la durata di 70′, due tempi di 35′, i supplementari dureranno di 20′, due tempi di 10′. Dopo le eliminatorie si entrerà nella fase ad eliminazione diretta. Nei quarti, semifinali e finale 3-4 posto in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si proseguirà con i calci di rigore. I supplementari sono previsti solo per la finalissima 1°-2° posto. Si gioca in notturna sul sintetico della Nuova Grosseto Barbanella di via Australia a Grosseto. Sono ammesse 7 sostituzioni senza vincolo di ruolo.

La gara di apertura, 30 aprile ore 19,15, è affidata a Venturina – Virtus Maremma, finali il 28 e 29 giugno.

Girone A: Venturina, Follonica Gavorrano, Pro Soccer Lab, Virtus Maremma.

Mercoledì 30/4 Venturina – Virtus Maremma (ore 19,15); Pro Soccer Lab – Follonica Gavorrano (21,20).

Mercoledì 14/5 Venturina – Pro Soccer Lab (19,15); Follonica Gavorrano – Virtus Maremma (21,20).

Lunedì 2/6 Virtus Maremma – Pro Soccer Lab (21,20).

Martedì 3/6 Venturina – Follonica Gavorrano (19,15).

Girone B: Atletico Maremma, Invictasauro, Roselle, Nuova Grosseto.

Venerdì 9/5 Nuova Grosseto – Atletico Maremma (19,15), Roselle – Invictasauro (21,20).

Domenica 18/5 Atletico Maremma – Roselle (19,15); Nuova Grosseto – Invictasauro (21,20).

Venerdì 6/6 Atletico Maremma Invictasauro (19,15); Roselle – Nuova Grosseto (21,20).

Girone C: Grosseto, Monteroni, Orbetello, Argentario.

Mercoledì 7/5 Monteroni – Orbetello (19,15); Grosseto – Argentario (21,20).

Lunedì 26/5 Argentario – Monteroni (19,15); Grosseto – Orbetello (21,20).

Lunedì 2/6 Orbetello – Argentario (19,15).

Martedì 3/6 Grosseto – Monteroni (21,20)

Girone D: Grosseto 2011, Invictasauro 2011, Nuova Grosseto 2011.

Domenica 11/5 Nuova Grosseto 2011 – Grosseto 2011 (21,20).

Sabato 24/5 Nuova Grosseto 2011 – Invictasauro 2011 (21,20)

Venerdì 30/5 Invictasauro 2011 – Grosseto 2011 (21,20).

Girone F: Atletico Maremma 2011, Orbetello 2011, Roselle 2011.

Domenica 11/5 Atletico Maremma 2011 – Roselle 2011 (19,15)

Sabato 24/5 Roselle 2011 – Orbetello 2011 (19,15).

Venerdì 30/5 Orbetello 2011 – Atletico Maremma 2011 (19,15).

Semifinali gironi D e F venerdì 13 giugno (19,15 e 21,20).

Quarti di finale venerdì 20 e sabato 21 giugno (19,15 e 21,20).

Semifinali mercoledì 25 e giovedì 26 (21,20).

Finale 3°-4° sabato 28 giugno (19,15).

Finalissima 1° e 2° sabato 28 giugno (21,20).