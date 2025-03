GROSSETO – Domani, mercoledì 26 marzo, la Maremma vedrà un’alternanza di sole e nuvole, con possibili rovesci pomeridiani nelle zone interne.​

Mattinata tra sole e nuvole

La giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi su gran parte della provincia. Le temperature minime saranno in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, attestandosi intorno ai 8°C nel capoluogo.

Pomeriggio instabile nelle zone interne

Nel pomeriggio, l’instabilità aumenterà soprattutto nelle aree interne della Maremma. Sono previsti rovesci e locali temporali, più probabili nelle zone collinari e montuose. Le temperature massime raggiungeranno i 19°C a Grosseto.​

Venti e mari

I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti nord-orientali sulle zone interne, mentre lungo la costa prevarrà il Maestrale. I mari saranno poco mossi o localmente mossi al largo.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo.