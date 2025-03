GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: Annunciazione del Signore

Oggi la Chiesa celebra l’Annunciazione del Signore, evento descritto nel Vangelo di Luca in cui l’Arcangelo Gabriele appare a Maria per annunciarle che sarà la madre di Gesù. Questa festività, che cade esattamente nove mesi prima del Natale, è uno dei momenti fondamentali della fede cristiana, poiché segna l’Incarnazione del Figlio di Dio. È una solennità particolarmente sentita in molte regioni italiane, con celebrazioni liturgiche e tradizioni popolari.

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: 6:12

Tramonto: 18:30

Nati oggi:

Dante Alighieri (1265 – 1321): Poeta e scrittore italiano, autore della “Divina Commedia”, una delle opere più importanti della letteratura mondiale.

(1947): Cantautore, pianista e compositore britannico, tra gli artisti più venduti di tutti i tempi, noto per successi come "Your Song" e "Rocket Man".

(1921 – 1985): Attrice francese, vincitrice di un premio Oscar per il film "La strada dei quartieri alti".

(1965): Attrice statunitense, famosa per il ruolo di Carrie Bradshaw nella serie "Sex and the City".

(1988): Nuotatrice italiana, campionessa olimpica e mondiale, detentrice di diversi record nel nuoto.

Accadde oggi:

421 : Secondo la tradizione, viene fondata la città di Venezia.

: Roberto I di Scozia viene incoronato re di Scozia, dando inizio alla lotta per l'indipendenza contro l'Inghilterra.

: Roberto I di Scozia viene incoronato re di Scozia, dando inizio alla lotta per l’indipendenza contro l’Inghilterra. 1957: Viene firmato il Trattato di Roma, atto di nascita della Comunità Economica Europea (CEE), precursore dell’Unione Europea.

Curiosità sulla Maremma:

Il Parco delle Biancane: un paesaggio lunare in Maremma

A Monterotondo Marittimo, in provincia di Grosseto, si trova un luogo unico e suggestivo: il Parco delle Biancane. Questo straordinario paesaggio è caratterizzato da rocce bianche, fumarole e getti di vapore che emergono dal sottosuolo, creando un’atmosfera surreale. Il fenomeno è dovuto all’intensa attività geotermica della zona, che da secoli fornisce energia naturale. Il contrasto tra il bianco delle rocce e il verde della vegetazione circostante rende il Parco delle Biancane una delle mete più affascinanti della Maremma. Un itinerario perfetto per chi ama la natura e i fenomeni geologici unici.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.