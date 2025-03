STICCIANO – La Pro loco Sticciano Aps, dopo l’iscrizione al registro unico del terzo settore, sta per concludere l’iter che permetterà all’associazione il raggiungimento di un nuovo importante obiettivo: il riconoscimento della personalità giuridica. Si tratta della prima a raggiungere questo obiettivo nel comune di Roccastrada.

Sabato 29 marzo, alle ore 10, i soci della Pro loco sono infatti convocati presso la struttura polivalente di via vecchia a Sticciano Scalo per partecipare all’assemblea straordinaria e ordinaria nel corso della quale, alla presenza di un notaio, dovrà essere approvato il nuovo testo dello statuto che consentirà l’ottenimento della personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 22 del codice del terzo settore.

«Con l’acquisizione della personalità giuridica la Pro loco Sticciano raggiungerà l’autonomia patrimoniale perfetta. Si tratta di un grande obiettivo, un ulteriore passo avanti dell’associazione che è fortemente radicata e sostenuta dalla popolazione sticcianese» afferma la presidente Lorella Pizzinelli.

«Il consiglio, ritenendo questo riconoscimento molto importante per proiettare nel futuro l’associazione, ha intrapreso un percorso laborioso che ha visto il direttivo impegnato nella rendicontazione della situazione economica e patrimoniale della Pro Loco e la predisposizione di tutta la documentazione necessaria. Con l’assemblea di sabato e l’approvazione da parte dei soci, finalmente, si raggiungerà l’obbiettivo prestabilito».

«Nata nel 1993, la Pro loco Sticciano è sempre stata vicino alle esigenze del paese; si tratta di un’associazione molto partecipata dagli abitanti che si è da sempre contraddistinta per la sua dinamicità, promovendo, in oltre 25 anni di attività, moltissimi eventi sociali, ricreativi, sportivi e culturali».

«Il lavoro e l’impegno della Pro Loco non si fermerà e, nel 2025, il consiglio ha già messo in programma nuovi ambiziosi progetti per il bene della comunità sticcianese» conclude la presidente.