GROSSETO – Incidente tra due auto in città. Lo scontro è avvenuto tra via Telamonio e via Porto Loretano, a Grosseto.

Nell’impatto una delle due vetture è stata sbalzata sul marciapiede.

Sul posto la Misericordia di Grosseto per prestare le prime cure alle persone coinvolte e la Polizia municipale per rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.