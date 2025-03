GROSSETO – L’insediamento dell’82esimo vescovo della città inizia da Roselle, l’antica sede vescovile. Proprio dalla frazione, domenica 30 marzo la chiesa e il territorio di Grosseto abbracceranno il loro nuovo pastore, il vescovo Bernardino Giordano. Uno dei più giovani vescovi arrivati in città (ha 55 anni).

Si tratta di una ripartenza nella continuità. Come conferma anche la Diocesi di Grosseto, infatti, dopo tre anni e mezzo di episcopato di padre Giovanni Roncari, la continuità è data sia dalla successione apostolica sia dal fatto che Grosseto e Pitigliano continuano il loro cammino di unità nella persona del medesimo pastore.

La discontinuità è data dal fatto che ogni vescovo, arrivando sul territorio che viene affidato alle sue cure, porta la sua storia, la sua personalità, i suoi talenti, le esperienze maturate. Nella giornata di domenica 30, il nuovo vescovo partirà nel primissimo pomeriggio da Roselle, toccherà l’ospedale Misericordia, il carcere di Grosseto, entrerà poi da Porta Corsica soffermandosi sul sagrato del duomo per poi entrare in cattedrale.

Le tappe dell’insediamento di Vescovo Bernardino a Grosseto

Attorno alle 14, a Roselle, accolto da alcuni canonici e dal parroco della parrocchia priora di del paese, don Pier Mosetti, e da una rappresentanza della comunità cristiana del luogo, il vescovo sosterà alcuni minuti in preghiera proprio nella chiesa dove la Diocesi grossetana ha le sue radici.

La seconda tappa sarà quella all’ospedale Misericordia. L’arrivo del vescovo è previsto per le 14.20. Si tratta di un’altra tappa dal valore simbolico importante: il nuovo pastore va da quella parte del suo gregge che, per motivi di salute, non potrebbe essere in cattedrale. Ma va anche per riaffermare la collaborazione tra la chiesa locale e i vertici dell’azienda sanitaria nella cura delle persone, che ha nel servizio dei due cappellani attualmente in servizio, il segno di questa presenza premurosa della comunità credente verso ogni tipo di fragilità.

Nell’anno giubilare, non meno importante è la terza tappa che coinvolgerà il vescovo Bernardino: quella alla casa circondariale di via Saffi. Il suo arrivo è previsto poco prima delle 15. Il vescovo avrà un incontro diretto con i detenuti, prima di risalire in auto e raggiungere Porta Corsica.

Proprio questa porta di accesso al centro storico, nell’area circostante il parco giochi intitolato al sindaco Pollini ospiterà l’abbraccio del vescovo Bernardino con le famiglie. Dal parco, insieme ai canonici e scortato dalla Filarmonica città di Grosseto, raggiungerà piazza Duomo,

Sul sagrato della cattedrale, intorno alle 15.30, riceverà il saluto delle istituzioni. Prenderanno la parola, il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna; il presidente della Provincia Francesco Limatola e il prefetto Paola Berardino. Conclusi i saluti istituzionali, il vescovo, sulla soglia del portale d’ingresso della cattedrale, bacerà il crocifisso e aspergerà con l’acqua benedetta coloro che avranno già preso posto all’interno. Quindi processionalmente raggiungerà l’altare del Crocifisso, mentre sarà intonato l’inno del Giubileo e i riti della cerimonia proseguiranno.

La celebrazione eucaristica avrà inizio alle ore 16.00. Sarà l’unica in tutta la Diocesi. Durante la processione d’ingresso, aperta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, in qualità di arcivescovo metropolita di Siena-Colle Va d’Elsa-Montalcino, verranno cantate le litanie dei santi.

La cattedrale aprirà alle 14.30 per consentire un afflusso ordinato dei fedeli e in Piazza Dante sarà allestito anche un maxischermo davanti a 200 sedute, messe a disposizione da Nomadelfia, per accogliere le famiglie e coloro che vi troveranno posto fino ad esaurimento delle disponibilità. Da li sarà possibile seguire in esterna la messa che verrà trasmessa dal duomo. La giornata del 30 marzo sarà trasmessa in diretta su Tv9 Telemaremma, a partire dalle ore 15.00.

Città, volontari e chiesa, si mobilitano per l’arrivo del Vescovo Bernardino

In città stanno fervendo da giorni i preparativi e la gioia è incontenibile «Siamo tutti molto contenti di questo percorso di arrivo del vescovo Bernardino in Maremma – ricorda don Paolo Gentili – il 23 marzo ha salutato a Pitigliano la Diocesi di Pitigliano, Sovana e Orbetello, e ora domenica 30 marzo farà ingresso in diocesi di Grosseto. Da subito è stato evidente il suo desiderio stare vicino ai cittadini e a chi ha più bisogno».

Anche il Comune ha voluto fare la sua parte. «Ci siamo messi a disposizione per sottolineare l’importanza di questo evento – dice Luca Agresti, assessore alla cultura del Comune di Grosseto – è giusto e doveroso che l’arrivo del vescovo abbia la giusta risonanza nella città che ospita il duomo e la sede della diocesi». Per la cerimonia di insediamento è stata coinvolta la chiesa ma anche un grande gruppo di volontari del mondo laico che si sono messi a disposizione. «Saranno i volontari, più di 40, che si occuperanno dell’accoglienza – ricorda don Andrea Pieri – avranno delle pettorine arancioni con il logo della diocesi e saranno ben riconoscibili anche in piazza Dante. Ci ha piacevolmente sorpresi quante persone si siano messe a disposizione per l’evento, abbiamo reputato che 40 sia un numero congruo, ma sarebbero state molte di più».

L’intera celebrazione, sarà animata da un ensemble formata da corale Gaudete, coristi della corale Puccini e coro della cattedrale, diretti dal maestro Luca Bernazzani, responsabile diocesano per la musica sacra. All’organo ci sarà il maestro Alessandro Mersi, organista della cattedrale. Con lui anche archi e fiati. Sarà una cerimonia unica anche dal punto di vista simbolico. «Dal museo della Diocesi sarà preso Calice di Napoleone, che ha sempre accompagnato l’ingresso dei vescovi in città – ricorda don Giampaolo Marchetti – e sarà distribuito il santino della Madonna delle Grazie che è ritratta senza la corona, e riporterà una preghiera dedicata alla giornata, quella scelta dal vescovo Bernardino. Il vescovo porterà anche il proprio stemma episcopale, riporta uno scudo di foggia gotica frequentemente utilizzato nell’araldica ecclesiastica ed è ben descritto nello speciale dedicato al vescovo Bernardino».

Dal 26 marzo in tre zone della città saranno affissi altrettanti 6×3 di benvenuto al vescovo Bernardino. Inoltre, già da domenica 23 marzo, è in distribuzione – e lo sarà anche domenica 30 – un fascicolo full color dedicato interamente al vescovo Bernardino. Frutto della collaborazione dei due uffici comunicazioni delle diocesi di Grosseto e Pitigliano e del coordinamento editoriale di Toscana Oggi. L’inserto – in 32 pagine – racconta il vescovo eletto, descrive i territori delle due diocesi con un interessante approfondimento curato da Mauro Schiano, già dirigente della Camera di commercio, demografo e statistico, che scatta una fotografia – sulla base di dati aggiornatissimi e certificati – su questo lembo di Toscana, anche per aiutare il nuovo pastore a conoscerne i contorni sociali.