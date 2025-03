FOLLONICA – «È con profondo dolore e sincero rispetto che comunichiamo la scomparsa del compagno Vittorio Stella, storico attivista e punto di riferimento per la sinistra. Vittorio, che ha militato con impegno e coerenza nel Pci, nel Pds, nel Ds e infine nel Partito democratico, ha incarnato per decenni i valori della partecipazione, della solidarietà e della giustizia sociale» a parlare è l’onorevole Marco Simiani.

«Minatore e operaio, ha sempre saputo trasformare la propria esperienza di vita in una forza motrice per il cambiamento. La sua dedizione e il suo instancabile impegno si sono riflessi, in modo tangibile, nel successo delle Feste dell’Unità, specialmente a Follonica e Grosseto. In ogni occasione, la cura per i dettagli e la passione nel garantire eventi impeccabili hanno fatto di lui un punto di riferimento per chi, come noi, ha avuto l’onore di condividere battaglie e progetti di comunità».

«Oggi, salutiamo un uomo che ha vissuto la politica non solo come ideale, ma come azione concreta, capace di unire e motivare intere generazioni. Il suo spirito generoso, la sua serietà e il suo profondo attaccamento alle cause sociali continueranno a ispirarci e a guidare il nostro impegno quotidiano» prosegue la nota.

«Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a Francesca, alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare al fianco di Vittorio. Il suo esempio resterà vivo nelle nostre lotte e nei nostri valori, alimentando la speranza e la determinazione di chi crede in un futuro migliore. Grazie, Vittorio, per aver tracciato un cammino luminoso per tutti noi».