GROSSETO – E’ partita la macchina organizzativa della Uisp per la “Maratona del Burraco per Irene”. L’evento è in programma sabato 12 aprile all’Auser Centro Sociale Ciabatti che concederà gratuitamente i propri locali. Sono previsti saranno due tornei di burraco: il primo con inizio alle 15 e il secondo con inizio alle 21. “Tutti i giocatori – afferma Maria Teresa Ferrini, coordinatrice progetti sociali e area giochi Uisp Grosseto – sono chiamati a partecipare a questa importante iniziativa che abbiamo organizzato insieme a tutti i circoli di Grosseto”.

Accanto alla Uisp, infatti, ci sono Il Setaccio, Polisportiva Grifone, Burraco Grossetano e Dopolavoro Ferrovieri. “Tante persone – aggiunge Ferrini – stanno cercando doni per i giocatori e aziende che possono offrire cibi per il consueto buffet durante l’intervallo. Tutto a costo zero, così l’incasso sarà devoluto al conto corrente dedicato intestato alla Misericordia”.

Irene è una giovane mamma di Grosseto che lo scorso novembre ha avuto uno choc settico a causa di un batterio. Il suo organismo ha combattuto la malattia, ma gli arti sono purtroppo andati in necrosi rendendo necessaria l’amputazione. “Ora deve affrontare un lungo percorso fatto di protesi e riabilitazione – conclude Ferrini – ecco perché la partecipazione al torneo o qualsiasi aiuto sono così importanti”. Per info sull’iniziativa 3317650140.