GROSSETO – La Lilt Grosseto, con il patrocinio di Coeso Sds Grosseto, Asl Toscana Sud Est e Fap Acli, organizza un incontro informativo dal titolo “Il disturbo da dismorfismo corporeo nell’era moderna”, dedicato alla prevenzione primaria e alla promozione del benessere psicofisico.

L’evento si terrà sabato 29 Marzo alle ore 15 presso la sala convegni della Fondazione il Sole in Viale Uranio 40 a Grosseto;i relatori sono esperti in nutrizione (dottoressa Federica Del Duchetto), attività fisica (dottor Francesco Riccetti), psicologia (dottor Bruno Cappagli), midfulness (dottoressa Monica Calabrese).

“L’iniziativa – dice la Litl – nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui rischi legati all’alterata percezione dell’immagine corporea, fenomeno sempre più diffuso nella società contemporanea, soprattutto tra i giovani. Durante l’incontro, verranno affrontati temi fondamentali come il ruolo dell’alimentazione equilibrata, l’importanza dell’attività fisica nella prevenzione delle patologie croniche e il benessere mentale come pilastro della salute complessiva. Gli specialisti offriranno consigli pratici e strumenti utili per promuovere uno stile di vita sano e prevenire problematiche legate al dismorfismo corporeo come i disturbi alimentari e il disagio psicologico. Sarà inoltre possibile porre domande agli esperti e confrontarsi su un tema di grande attualità. Modera l’incontro il dottor Bruno Mazzocchi Direttore Sanitario Lilt Grosseto”.

“All’insegna della buona nutrizione la Lilt Grosseto distribuirà in omaggio a tutti i partecipanti una confezione di mele Melinda offerte dal Consorzio della Val Di Non del Trentino, da sempre vicino alle campagne di sensibilizzazione alla prevenzione primaria – concludono gli organizzatori -. Lilt Grosseto, impegnata nella promozione della prevenzione oncologica e della salute, invita la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di informazione e sensibilizzazione”.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Tutto il programma sul sito www.liltgrosseto.it. Non è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare Lilt Grosseto al numero 0564 453261 o scrivere all’email [email protected]