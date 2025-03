SANTA FIORA – L’uso di Spid, Cie e Cns e i servizi digitali della sanità regionale sono alcuni degli argomenti che saranno affrontati a Santa Fiora, giovedì 27 marzo, alle 10.30, nella sala del Popolo del palazzo comunale, piazza Garibaldi 25, nel corso di una delle tappe del tour promosso dalla Regione Toscana per diffondere la conoscenza e le competenze rispetto all’utilizzo dei servizi digitali e dei dispositivi elettronici.

Aprirà l’incontro Francesco Biondi, vicesindaco di Santa Fiora, interverranno inoltre Gianluca Vannuccini, direttore dei sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e Innovazione della Regione Toscana; Franco Menichetti Spi Cgil Lega Amiata.

“Il budget complessivo stanziato per la digitalizzazione dal Pnrr per la Toscana ammonta a 7 milioni e 451 milioni euro – dicono dal Comune di Santa FIora -. Per garantire il loro funzionamento possiamo contare su una grande squadra, composta da 560 facilitatori digitali che fino ad oggi ha erogato oltre 69.300 facilitazioni ad oltre 58.300 cittadini. La Toscana ha deciso di investire sulle competenze digitali puntando sulla prossimità con i cittadini, chiedendo ai Comuni e alle associazioni del territorio di essere protagonisti di questo processo”.

A Santa Fiora nell’ambito di questo percorso, operano ben due Punti Digitale Facile, uno nel capoluogo, presso il palazzo comunale allo sportello Comune Amico e uno a Selva, sulla strada provinciale Azzarese. Entrambi forniscono gratuitamente ai cittadini assistenza e formazione sull’uso di internet e sull’accesso ai servizi on line.

“Accogliamo con grande interesse questa iniziativa della Regione che ha lo scopo di avvicinare i cittadini ai servizi digitali, – sottolinea Francesco Biondi, vicesindaco di Santa Fiora – accompagnando nel loro utilizzo le persone che incontrano più difficoltà, soprattutto gli anziani. Uno sforzo importante anche in vista dell’entrata in funzione della piattaforma nazionale di telemedicina che dovrebbe avvenire nel mese di luglio”.

Il Punto digitale facile aiuta i cittadini nei seguenti servizi: attivazione e utilizzo della Carta d’identità elettronica; attivazione e utilizzo della Carta nazionale dei servizi; attivazione e utilizzo dello Spid – Sistema pubblico di identità digitale; Servizi digitali sanitari regionali (es Fascicolo Sanitario Elettronico, Prenotazioni Cup 2.0, Zero Code, cambio medico, libretto vaccinale, medicina dello sport, attestazione scolastica vaccinazioni, Happy Mamma, Borsellino elettronico per celiaci). E poi ancora servizi di posta elettronica (ordinaria e Pec); servizi Digitali di Pagamenti amministrativi (Portale Iris bollo auto, caccia/pesca/funghi, multe); Pagopa.

Il Punto Digitale Facile nel capoluogo è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 13.

Il Punto Digitale Facile a Selva è aperto dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e mercoledì e sabato anche dalle 17 alle 19.

Info: 0564 965327