GROSSETO – Non riesce l’impresa al Circolo Pattinatori Grosseto nel posticipo della 23esima giornata, battuto 6-3 sulla pista di Trissino dopo aver sfoderato una bella prestazione (foto di Veronica Preto). I biancorossi iniziano l’incontro mostrando una grande vivacità e determinazione che sorprende la capolista, costretta a dover chiedere ripetutamente aiuto al portiere Sgaria per evitare il vantaggio grossetano.

Nelle fasi iniziali del match il numero uno vicentino compie un mezzo miracolo su Sillero, lanciato in contropiede, ma ferma anche i tentativi di Tonchi De Oro, recuperato dopo un leggero infortunio in settimana, Saavedra e Barragan. Il Trissino si organizza ma la difesa grossetana resiste agli assalti della capolista, con un Fongaro sempre attento, che dice di no ai tentativi di Pinto e Mendez.

A bloccare il match, al 14′, ci vuole una bella giocata di Pinto, che da dietro porta serve Mendez, che supera con un tiro sul primo palo. I locali insistono, ma il tentativo di Gavioli sbatte contro il palo. Un gran diagonale di Gavioli, a 9 minuti dall’intervallo, porta i veneti sul 2-0. Il Grosseto riapre il match un paio di minuti dopo: De Oro va via sulla destra e serve un prezioso assist per Sillero che mette in rete.

Passano trenta secondi e, per un fallo di Paghi, Pinto ha a disposizione un rigore, che Fongaro para in bello stile. Sul cambio di cambio Sgaria fa una grande parata sulla punizione di prima di Saavedra, che lo mette a sedere con una serie di finte.

Prima della fine del tempo arriva anche il trentesimo gol stagionale di Alvarinho, che batte da due passi Fongaro.

La ripresa si apre con un doppio miracolo di Sgaria, mentre al 5′ non sbaglia Mendez che infila il 4-1 sul secondo palo. Pinto trova invece lo spazio giusto nella difesa a zona del Grosseto per mettere in rete il 5-1 che di fatto chiude il match. Un assist al bacio di Pinto mette in condizione al 10′ Mendez di segnare la tripletta personale. Il Grosseto paga il grande sforzo compiuto nella prima frazione, ma prova ad accorciare le distanze. E ci riesce a 8′ dalla fine con un gran piatto, dopo essersi accentrato dalla destra. Sillero, a quattro minuti dalla sirena raccoglie una palla in contropiede, la difende e la mette alle spalle di Sgaria per il 6-3. Nelle battute finali Mariotti getta nella mischia anche Mattia Giabbani al debutto stagionale in serie A1.

Trissino-Circolo Pattinatori Grosseto 6-3

TRISSINO: Sgaria, Zampoli; Malagoli, Cocco, Pinto, Fantozzi, Garcia, Mendez, Gavioli, Alvarinho. All. Tiago Sousa,

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

ARBITRI: Claudio Ferrario, Davide Marcolin.

RETI: nel p.t. 13’31 Mendez, 15’53 Gavioli, 17’51 Sillero, 22’48 Alvarinho; nel s.t. 4’32 Mendez, 5’51 Garcia, 9’25 Mendez, 16’54 Saavedra, 20’24 Sillero.

ESPULSI: Mendez nel p.t.; Barragan nel s.t.