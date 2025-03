MASSA MARITTIMA – Nei giorni scorsi nella sala del Consiglio dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere a Massa Marittima sono stati presentati alle associazioni di volontariato del territorio i piani comunali di protezione civile dei Comuni di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo redatti dalla gestione associata di protezione civile dell’Unione con il supporto di Anci Toscana e dei tecnici dei due Comuni interessati.

Hanno partecipato all’incontro l’assessore alla Protezione civile del Comune di Massa Marittima Lorenzo Balestri, il sindaco di Monterotondo Marittimo Giacomo Termine, l’assessore alla Protezione civile Roberto Creatini, il personale tecnico e amministrativo dei due Comuni e dell’Unione.

Nell’incontro sono stati presentati i contenuti dei due Piani che hanno già ricevuto il parere positivo del settore di Protezione civile della Regione Toscana. Sono in procinto di essere approvati nei rispettivi Consigli comunali. L’evento è servito per spiegare al mondo del volontariato della protezione civile il contenuto dei due Piani e per recepire contributi e osservazioni in vista della definitiva approvazione.

Martedì 8 aprile nel Comune di Roccastrada si terrà la presentazione del Piano di protezione civile di quel Comune redatto dalla Gestione associata di protezione civile dell’Unione che segue le stesse impostazioni dei piani presentati a Massa Marittima. Il Piano di Montieri verrà presentato subito dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale. Una volta approvati i Piani, prenderà avvio una campagna di informazione diretta alla cittadinanza dei quattro Comuni con l’obiettivo di illustrarne i contenuti con particolare riferimento agli scenari di rischio, alle misure preventive adottate e ai comportamenti da tenere in caso di allerta e di emergenza.