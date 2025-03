GROSSETO – Approvata questa mattina dal Consiglio comunale la variante al piano attuativo, finalizzata a ottimizzare e armonizzare gli interventi nell’area della Sugherella, situata ai margini della Cittadella.

La proposta, presentata dall’assessore all’Urbanistica Fabrizio Rossi, mira principalmente a una riorganizzazione della distribuzione dei lotti e delle proprietà all’interno dell’area, con l’obiettivo di favorire un miglioramento complessivo del territorio.

La variante, nello specifico, prevede l’acquisto di una porzione di terreno comunale da parte dell’amministrazione, per poi redistribuire le aree, così da completare la lottizzazione in modo più equilibrato e funzionale.

“Si tratta di una modifica puramente patrimoniale – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Fabrizio Rossi – che, in quanto tale, non comporta modifiche sostanziali al piano originario. Con l’acquisizione del lotto 8, saremo finalmente in grado di completare la lottizzazione dei volumi residui, garantendo così la conclusione di un processo di sviluppo urbanistico atteso”.