GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno: San Caterina di Svezia

San Caterina di Svezia nacque nel 1331 ed era figlia di Santa Brigida. Sin da giovane visse seguendo una profonda vocazione religiosa, entrando nel monastero delle Brigidine a Vadstena. Dopo la morte della madre, si dedicò alla diffusione dell’ordine religioso fondato da Brigida e si impegnò nella difesa della fede cristiana. Morì nel 1381 e fu canonizzata per la sua devozione e le sue opere di carità.

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: 6:13

Tramonto: 18:29

Nati oggi:

Harry Houdini (1874 – 1926): Celebre illusionista e escapologo ungherese naturalizzato statunitense, noto per le sue straordinarie fughe da catene e prigioni.

(1874 – 1926): Celebre illusionista e escapologo ungherese naturalizzato statunitense, noto per le sue straordinarie fughe da catene e prigioni. Steve McQueen (1930 – 1980): Attore statunitense, icona del cinema d’azione e protagonista di film cult come “Bullitt” e “La grande fuga”.

(1930 – 1980): Attore statunitense, icona del cinema d’azione e protagonista di film cult come “Bullitt” e “La grande fuga”. Gianfranco Fini (1952): Politico italiano, ex presidente della Camera dei Deputati e leader di Alleanza Nazionale.

(1952): Politico italiano, ex presidente della Camera dei Deputati e leader di Alleanza Nazionale. Peyton Manning (1976): Ex quarterback statunitense, considerato uno dei migliori giocatori nella storia della NFL.

(1976): Ex quarterback statunitense, considerato uno dei migliori giocatori nella storia della NFL. Jim Parsons (1973): Attore statunitense, celebre per il ruolo di Sheldon Cooper nella serie televisiva “The Big Bang Theory”.

Accadde oggi:

1603 : Giacomo VI di Scozia diventa anche Giacomo I d’Inghilterra, unificando di fatto le due corone.

: Giacomo VI di Scozia diventa anche Giacomo I d’Inghilterra, unificando di fatto le due corone. 1944 : Strage delle Fosse Ardeatine: a Roma, 335 italiani vengono trucidati dalle truppe naziste in rappresaglia per un attacco partigiano.

: Strage delle Fosse Ardeatine: a Roma, 335 italiani vengono trucidati dalle truppe naziste in rappresaglia per un attacco partigiano. 1999: La NATO inizia i bombardamenti sulla Jugoslavia durante la guerra del Kosovo.

Curiosità sulla Maremma:

Il mistero delle Formiche di Grosseto

Nel cuore della Maremma, tra le campagne vicino a Grosseto, esiste un’antica leggenda legata alle cosiddette “Formiche di Grosseto”. Si tratta di un fenomeno naturale curioso: enormi file di formiche sembrano muoversi seguendo percorsi precisi, quasi come se seguissero antichi sentieri invisibili. Gli anziani del posto raccontano che queste formiche siano in realtà gli spiriti di contadini puniti per la loro avidità e costretti a lavorare in eterno. Al di là della leggenda, la presenza di questi sciami particolarmente ordinati ha suscitato l’interesse di entomologi e studiosi, che ancora oggi cercano di spiegare il comportamento di questi instancabili insetti.

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.