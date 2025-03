GROSSETO – La Uisp di Grosseto è vicino alla famiglia e agli amici di Andrea Risaliti, morto questa mattina. Risaliti faceva parte della famiglia Uisp in quanto camminatore del gruppo di fitwalking, disciplina della quale era in procinto anche di diventare istruttore.

“E’ un periodo davvero difficile per la città colpita da tanti lutti negli ultimi giorni e per il nostro comitato – afferma Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto – conoscevo personalmente e apprezzavo Andrea da quasi 50 anni, nell’ultimo periodo aveva iniziato a cimentarsi nelle nostre camminate, appassionandosi a questa attività. Un pensiero commosso per lui e un abbraccio alla famiglia in questo momento terribile”.