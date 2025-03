ROCCASTRADA – Il progetto “Via delle Città Etrusche” compie un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della civiltà etrusca con la creazione delle nuove pagine ufficiali su Facebook e Instagram.

“Questi canali social saranno strumenti fondamentali per diffondere informazioni, eventi, curiosità e aggiornamenti sull’itinerario culturale, offrendo agli utenti contenuti coinvolgenti e approfondimenti inediti – dicono dal Comune di Roccastrada, capofila del progetto -. L’iniziativa nasce dall’esigenza di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla scoperta della Via delle città etrusche, un itinerario che attraversa luoghi di grande rilevanza archeologica e paesaggistica. Il percorso si estende per 174 km sulle Colline Metallifere in Maremma, collegando le città etrusche di Vetulonia, Roselle, l’insediamento etrusco dell’Accesa, Populonia e Volterra. Questo progetto promuove il turismo sostenibile e la conoscenza delle radici storiche del territorio, recuperando antiche strade immerse nella natura e collegandole agli itinerari culturali della Regione Toscana, come la Via Clodia e la Via Francigena”.

“L’attivazione dei profili social rappresenta un passo fondamentale per dare visibilità al nostro progetto e per creare una vera e propria comunità di appassionati e visitatori interessati alla storia etrusca – dichiara Emiliano Rabazzi, assessore di Roccastrada -. Grazie a questi strumenti, potremo raccontare in modo dinamico e interattivo il percorso della Via delle Città Etrusche, coinvolgendo cittadini, turisti ed esperti del settore”.

Anche la presidente del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, Fabiola Favilli, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: “Le pagine social ci permetteranno di ampliare la rete di collaborazioni e di far conoscere a un pubblico sempre più vasto la ricchezza storica e naturalistica del nostro territorio. È un’opportunità straordinaria per mettere in luce l’eredità etrusca e valorizzare le bellezze che questo itinerario offre. Invitiamo tutti gli interessati a seguire le pagine Facebook e Instagram della Via delle città etrusche per restare aggiornati sulle attività, gli eventi e le curiosità legate a questo straordinario progetto”.

Facebook: https://www.facebook.com/viadellecittaetrusche/

Instagram: https://www.instagram.com/viadellecittaetrusche/