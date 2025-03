BAGNO DI GAVORRANO – Termina sull’1-1 la trasferta in casa del Ghiviborgo per gli Juniores del Follonica Gavorrano, nella 23esima giornata del campionato nazionale.

“Primo tempo molto equilibrato con poche occasioni – commenta mister Daniele Pagliarini – Abbiamo avuto difficoltà a sviluppare la manovra perché ci sono venuti a prendere uomo su uomo e non siamo riusciti a generare l’uomo libero. Nel secondo tempo abbiamo cambiato sistema di gioco, andando anche noi uomo su uomo e aumentando l’aggressività in prima pressione. Siamo stati più efficaci e abbiamo avuto alcune buone occasioni, anche un gol annullato per dubbio fuorigioco di Colombo. Al 90′ abbiamo subito un gol sugli sviluppi di una punizione laterale e subito dopo abbiamo pareggiato con una prodezza di Chinellato. Nel recupero non siamo riusciti a trovare il gol vittoria. Adesso ci prepariamo alla prossima sfida di sabato contro il Tuttocuoio”.

Rinviata la sfida dell’altro team maremmano del girone F, il Grosseto, proprio contro il Tuttocuoio.

GHIVIBORGO: Lao Luna, Giusti, Tagliasacchi, Schievenin, Fenili, Boggi, Peranzi, Pagliai, Marchi, Liu, Sharka. A disposizione: Tonarelli, Innocenti, Marchione, Bonini. All. Nazzicone.

FOLLONICA GAVORRANO: Uccelletti, Simoncini, Stefanini, Miccoli, Picci, Cozzatelli, Mancinelli, Marcatili, Pallini, Calvi, Colombo. A disposizione: Comparini, Bensi, Sorvillo, Di Cola, Roncalli, Chinellato, Giannoni, Ghirlandini. All. Pagliarini.