PORTO SANTO STEFANO – Le piogge battenti di venerdì e sabato non sono riuscite a fermare gli alfieri della ASD Tondi Sport Acqua e Sapone che hanno fatto la “voce grossa” in quel di Porto Santo Stefano. Si è infatti disputata ieri la seconda tappa degli Internazionali d’Italia Series che rappresenta la massima espressione nella disciplina del cross country olimpico italiano e che, soltanto in due occasioni apre le porte anche alle categorie amatoriali. Il percorso, reso quasi impraticabile dagli acquazzoni che si sono abbattuti sulla costa dell’Argentario, presentava difficoltà tecniche importanti come rock garden, salti, drop e discese caratterizzate da gradoni in pietra, il tutto reso ancor più estremo e complicato dal fango argilloso che si era creato. Lo spettacolare percorso permanente, lungo circa 3,5 km, è stato abilmente realizzato all’interno dell’ex area militare dalla società organizzatrice dell’evento GC Argentario.

Cinque i portacolori della formazione amiatina ai nastri di partenza: Mirco Balducci, attuale campione italiano della disciplina, Marco De Staio, Denis Tognoni, Federico De Simone ed Emanuele Sani. Sin dalle battute iniziali Balducci e De Stasio hanno preso la testa della gara e sono andati di comune accordo, fino a che Balducci nel corso del penultimo giro, ha tagliato, probabilmente su di una pietra appuntita celata dal fango, la gomma posteriore. Dopo aver percorso oltre metà giro spingendo la bici a corsa, ha pouto sostituire all’interno dell’area tecnica la ruota irrimediabilmente danneggiata. Grazie ad una rincorsa entusiasmante, ha ripreso De Stasio poco prima della conclusione dell’ultimo giro e, i due, hanno tagliato il traguardo in parata. Vittoria di categoria M4 per De Stasio che si è anche piazzato in terza posizione assoluta tra gli amatori. Balducci ha invece concluso in seconda posizione tra gli M4 (quarto assoluto nella generale) dando sfoggio di grande abilità e gestione anche nelle situazioni avverse e sfortunate. Chapeau.

Ma le soddisfazioni arrivano anche da parte di Denis Tognoni che, con una gara solida e di grandissimo spessore ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria M5 che gli è valso anche la decima posizione assoluta.

Altra bellissima vittoria nella categoria M2 quella portata a casa da Federico De Simone che, come sempre nelle condizioni di bagnato, riesce ad esprimere prestazioni di grande spessore atletico. Quinto nell’assoluta nonostante alcuni problemi tecnici alla trasmissione della bici.

Gara sfortunata invece per Sani che ha dovuto ritirarsi a causa della rottura del cambio posteriore quando si trovava comunque in terza posizione tra gli M4.

Domenica quindi da incorniciare per il Tondi Sport, che ha visto ben quattro atleti nelle prime dieci posizioni assolute delle categoria amatoriali.