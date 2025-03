GROSSETO – Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Grosseto, in via India.

Nell’incidente, avvenuto alle 20.13, sono rimaste coinvolte due auto.

Il più grave tra i feriti un uomo di 84 anni trasferito in ospedale in codice 2. Mentre l’altra persona è rimasta solo lievemente ferita.

Sul posto le ambulanze di Croce rossa e Misericordia di Grosseto e automedica oltre ai Vigili del fuoco.