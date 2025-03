GROSSETO – Marzo è sempre un mese pieno di eventi nel panorama grossetano natatorio. Per il gruppo dei “grandi” di categoria (dagli anni 2011 fino ai 2006) capitanati dal direttore tecnico Alessandro Varani e il tecnico Alessandro Del Bottegone gli appuntamenti principali sono stati i campionati regionali toscani di categoria, divisi per settore femminile, nei giorni dal 28 febbraio al 2 marzo, e settore maschile, nei giorni dal 7 al 9 marzo, e i campionati regionali campani per gli atleti tesserati Olimpic Nuoto Napoli che si sono svolti nei giorni 15 e 16 marzo.

Spiccano in questi weekend le prestazioni degli atleti di punta dell’associazione, già tutti qualificati per i Criteria Nazionali Giovanili che si disputeranno dal 28 marzo al 2 aprile nello stadio del Nuoto di Riccione, dove oltre 1000 atleti si daranno battaglia per il titolo di campione italiano di Categoria.

La prima di questi è Alice Paioletti, categoria juniores 2010, che ha vinto i 50, 100 stile e 200 misti, confermandosi rispettivamente terza, prima e seconda nell’ attuale classifica nazionale di categoria. Ha ottenuto anche un ottimo secondo posto nei 200 stile libero.

Altro atleta di punta è Andrea Lucarelli, juniores 2008, che ha vinto i 50, 100, 200 stile libero e 200 misti ed è arrivato terzo nei 400 stile libero, confermando i suoi tempi e mantenendosi in top 10 nazionale di categoria nelle gare veloci dello stile libero e staccando un ulteriore pass nazionale nei 400.

Bene anche Matilde Giovi, juniores 2009, specialista del dorso che ha ottenuto due medaglie d’argento nei 50 e 100 dorso e si è confermata in top 5 nelle gare dei 100 e 200 dorso nella classifica nazionale della sua categoria.

Prestazione da incorniciare anche per la staffetta 4×100 stile libero maschile Juniores dove Andrea Lucarelli, Alessandro Lavarda, Filippo Mangiavacchi e Andrea Cericola sono saliti sul secondo gradino del podio, confermando un ottimo livello generale di squadra.

Piazzamenti importanti anche per quanto riguarda la classifica a squadre, che grazie al contributo di tutti i qualificati ai regionali si è piazzata in uno storico undicesimo posto nella categoria Juniores su trenta società partecipanti.

Oltre ai già citati sopra da menzionare le ottime prestazioni di Rita Tomei, Jodie Mistri, Alice Morselli, Sofia Tilli, Erman Esma, Sofia Spanu, Alice Randazzo, Kinzica Sandonà, Aurora Chiavacci, Lorenzo Casanovi, Lorenzo Morrocchi, Lorenzo Padovani, Raphael Niccoli che hanno contribuito al punteggio squadra.

Occhi puntati anche sulla spedizione campana: ai campionati regionali gli atleti tesserati Olimpic Nuoto Napoli si sono distinti con le loro prestazioni, aiutando la squadra a ottenere un ottimo secondo posto nella classifica societaria.

Ottime prestazioni per Matteo Rossi che si si è aggiudicato il titolo di campione regionale nei 100 rana (confermando la sua qualifica ai Criteria), due secondi posti nelle staffette 4×100 mista e 4×100 stile ragazzi e due terzi posti nei 200 rana e 200 misti.

Bene anche il veterano Michele Dambra che è arrivato secondo nei 200 stile libero cadetti e secondo nella staffetta 4×200 stile.

Luigi Graniglia, il più piccolo dei tre, ragazzi 2010, ha contribuito al risultato della staffetta 4×100 e 4×200 stile libero ragazzi dove ha ottenuto anche qua il secondo posto.

Eccellenti risultati per la Nuoto Grosseto anche alla 12esima Coppa Esordienti Città di Follonica, svoltasi nella città del golfo il 9 marzo 2025.

I ragazzi e le ragazze allenati da Fabrizio Menghini hanno conquistato 1 oro, 6 argenti, e 4 bronzi al Città di Follonica, piazzandosi ottavi su 18 società.

Spicca la medaglia d’oro conquistata nel 400 stile libero da Aurora Pintauro, classe 2013, che ottiene anche due medaglie d’argento nei 50 e 200 stile libero, nonché un bel quinto posto nei 200 misti.

Quattro medaglie per Giorgio Cavalletti, 2012, arrivato secondo nei 50 farfalla e 100 stile libero e terzo nei 40 e 400 stile libero.

Medaglia d’argento nei 400 stile libero per Gabriella Buro, 2014, mentre Gaia Daviddi, classe 2013, ha ottenuto il bronzo nei 50 farfalla, proprio come Neri Amelia, anno 2014, nei 200 misti.

Anche la staffetta mista composta da Aurora Pintauro, Giorgio Cavalletti, Gaia Daviddi e Alessandro Pieri ha conquistato il terzo posto nella 4×50 stile libero.

Ottime prestazioni anche Aurora Praderio, Agata Radazzo, Maria Francesca Stratu, Leonardo Dolenti, Cesare Lombardi, Matteo Lupetti e Matteo Andrei Vasile, che hanno portato punti alla società.