GROSSETO – Ancora una doppietta di successi per le formazioni femminili della Gea, che si avvicinano sempre di più all’obiettivo delle finali di Coppa Toscana.

Le Under 14 si sono imposte 50-35 contro il Basket Golfo Piombino, in una gara che le ragazze di Luca Faragli hanno sempre avuto in mano, tanto che sono andate all’intervallo sul 26-12, fino ad arrivare a oltre venti punti, prima di un ultimo quarto vinto dalle ospiti per 10-8. Domenica prossima, 30 marzo, trasferta sul campo del Valdambra Valdarno per conservare il secondo posto in graduatoria.

GEA U14: Della Valle, Grilli 11, Bisanti 11, Indiati, Marconi 14, Apicella 7, Gosti, Dema, Cardelli 7. All. Luca Faragli

Parziali: 15-7, 26-12; 42-23, 50-35.

Ancora più netto il successo della formazione Under 15, che ha prevalso 56-34 sul Viareggio. Partita a due velocità per le biancorosse, che hanno accelerato nel secondo tempo, dopo che le versiliesi avevano vinto il primo quarto ed erano andate al riposo sotto di un punto. Nella ripresa Pepi e compagne hanno appunto cambiato marcia e dopo aver accumulato otto punti nel terzo periodo, hanno chiuso la sfida con un parziale di 17-4 nell’ultima frazione. A due gare dalla fine le grossetane sono in testa alla classifica e il 6 aprile ospiteranno il Fucecchio terzo in classifica,

GEA U15: Pepi 26, Grilli, Bisanti 5, Mazzi 8, Marconi, Giorgi 2, Diacene 4, Apicella 5, Manganelli 6. All. Luca Faragli.

Parziali: 11-12, 24-23; 39-30, 56-34.