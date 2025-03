SCARLINO – Al comitato della Croce rossa di Scarlino tornano le “Giornate della salute” patrocinate dall’Asl sud est e dal Comune di Scarlino.

Martedì 25 marzo sono in programma visite ed ecografie dell’apparato urinario con il dottor Paolini Riccardo presso l’ambulatorio del distretto in via Mariotti 14.

Giovedì 27 è invece dedicato alla prevenzione dell’ictus celebrare con l’ecocolordoppler della carotide, sempre con il patrocinio dell’Asl sud est e del Comune e con la presenza del dottor Alessandro De Palma e del dottor Michele Giordano presso la sede della Croce rossa, sempre in via Mariotti .

Ingresso libero e prestazioni gratuite. I pazienti sono pregati di portare eventuali referti precedenti.