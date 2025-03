FOLLONICA – Inizia sotto i migliori auspici la nuova avventura di Avis Follonica, che poche settimane fa ha rinnovato il Consiglio direttivo confermando Antonio Nozzoli come presidente.

Ad affiancarlo, per promuovere i valori della donazione del sangue, la vicepresidente Patrizia Cuccia, i nuovi consiglieri Cinzia Battini, Alessandro Rum e Cinzia Leopardi, insieme ai consiglieri confermati Ilaria Antonini, Roberto Olivi, Roberto Guarducci, Franca Mazzi, Giulio Martini e Nico Di Manno.

Uno dei primi impegni è stata la partecipazione a Piazze d’Europa, il mercato tra enogastronomia e artigianato che si è svolto per tre giorni in città. In piazza del Popolo gli organizzatori di Fiva Confcommercio hanno messo a disposizione delle casette di legno proprio per permettere alle associazioni di sensibilizzare i partecipanti verso temi sociali (oltre ad Avis presenti anche Agbalt e Auser).

Se la giornata di sabato è stata funestata dal maltempo, domenica Avis è stata tutto il giorno a disposizione per dare informazioni e coinvolgere i follonichesi. Decine le persone che hanno deciso di iscriversi, fornendo il nominativo per poter fare la visita di idoneità alla donazione. Non sono mancati inoltre tanti gadget e palloncini per i molti bambini presenti.

«Senza donatori di sangue e di plasma non sarebbe possibile fare gli interventi negli ospedali né creare molti dei farmaci salvavita per pazienti con malattie rare – dice Avis -. Donare significa quindi salvare vite, con un gesto semplice ma di gran cuore. Grazie a tutti coloro che proveranno ad unirsi a questa famiglia, basta poco per fare la differenza. Siamo a disposizione alla Asl di via Europa (ingresso H) e al numero 333 2924648».