GROSSETO – Confartigianato Imprese Grosseto esprime preoccupazione in merito all’imminente obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro le calamità naturali ed eventi catastrofali, previsto per il 31 marzo 2025. L’associazione sottolinea l’importanza di una proroga, necessaria per affrontare le molteplici incertezze che, ad oggi, rendono complessa l’applicazione della norma.

“Accogliamo con favore l’impegno politico per il rinvio dell’entrata in vigore di questa misura – dichiara Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto –, ma è fondamentale che questo tempo venga utilizzato per chiarire tutti i punti ancora oscuri e garantire alle imprese strumenti applicativi chiari ed equi”.

Tra i principali nodi da sciogliere, Confartigianato Grosseto evidenzia:

Copertura per i piccoli imprenditori: come regolarsi per chi dispone di beni strumentali modesti e non ha una sede operativa fissa?

Beni in leasing: quale sarà il trattamento assicurativo per le attrezzature e i macchinari non di proprietà?

Rapporti tra locatore e affittuario: chi è tenuto a sottoscrivere la polizza in caso di immobili in affitto?

“Senza risposte certe a questi quesiti, la proroga rischia di rivelarsi inefficace, lasciando le imprese in una situazione di incertezza e gravandole di costi stimati in miliardi di euro su scala nazionale”.

Confartigianato Imprese Grosseto ribadisce la necessità di riaprire un confronto strutturato a livello ministeriale, per costruire soluzioni sostenibili e garantire alle micro, piccole e medie imprese un’adeguata tutela del proprio patrimonio.