GROSSETO – Nuovo appuntamento di Confesercenti per analizzare lo stato di salute del commercio di vicinato nella provincia di Grosseto. Giovedì 27 marzo, nel palazzo della Provincia, a partire dalle ore 11:30 (con registrazione dei partecipanti dalle ore 11:00) si terrà l’incontro “Maremma e commercio”.

«Replichiamo per la seconda volta l’appuntamento sulla verifica intorno allo stato di salute del commercio – afferma Marco Di Giacopo coordinatore Assoterziario Confesercenti -. Questa volta però con un osservato speciale che è la Gdo, la Grande distribuzione organizzata. Un tema molto spesso dibattuto nella città e nella provincia di Grosseto che cercheremo di trattare con un approccio costruttivo partendo dall’assunto che si tratti di una realtà consolidata ragion per cui non possiamo abbandonarci alle solite recriminazioni, è più proficuo creare delle sinergie».

«Quel che vogliamo presentare è un’analisi concreta, con dati innovativi e puntuali, che parleranno dell’impatto della grande distribuzione sul nostro territorio. Non lasceremo comunque il commercio di vicinato in secondo piano, presenteremo i risultati di un sondaggio fatto tra i commercianti, e le possibilità di stimolazione al tessuto locale».

«Non vogliamo fare una mera rappresentazione statistica: siamo un’associazione di categoria che vuole far crescere il territorio, e attraverso gli invitati, tracceremo una via, una linea politica, un nuovo approccio che coinvolga tutti gli attori del commercio e che faccia funzionare la città e la provincia con gli attori economici che abbiamo».

Quindi non sono un’analisi della desertificazione del centro storico, ma proposte e iniziative concrete per valorizzare il tessuto commerciale locale, fondamentale per offrire servizi essenziali alla popolazione residente e ai turisti.

Programma:

Dalle ore 11 Registrazione dei partecipanti

Dalle ore 11:30 interventi nell’ordine di Marco di Giacopo responsabile Assoterziario, Andrea Biondi direttore Confesercenti Grosseto, Riccardo Colasanti presidente Assoterziario

Ore 12:15 Interventi e domande

Ore 12:45 Conclusioni del presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola

Ore 13 Chiusura dei lavori.