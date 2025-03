BAGNO DI GAVORRANO – Bella vittoria per le ragazze del calcio a 5 del Follonica Gavorrano, uscite con il punteggio di 3-1 dalla sfida casalinga contro il San Giusto.

Le biancorossoblù sono scese in campo con determinazione, pronte a portare a casa il risultato, mantenendo il controllo del gioco, mostrando compattezza e intelligenza nello studiare le avversarie.

Primo brivido in attacco con D’Antoni, che ha concluso in porta su punizione con un tiro insidioso. Anche il San Giusto ha cercato di farsi valere, ma senza la giusta precisione negli ultimi passaggi. Le maremmane hanno proseguito con le proprie offensive e D’Antoni ha continuato a essere un pericolo per il portiere avversario, con un tiro ben parato dopo un ottimo anticipo.

Falcini ha poi messo sotto pressione la difesa rivale, sfiorando il gol con un tiro che ha scheggiato l’incrocio dei pali. Poi il vantaggio biancorossoblù, con Baila Longo che ha capitalizzato una bella discesa sulla fascia di Falcini.

Possibilità di allungo per le minerarie ma D’Antoni, dopo aver recuperato palla, non è riuscita a servire Baila Longo in modo decisivo. La prima frazione si è conclusa con il vantaggio per il Follonica Gavorrano.

Nella ripresa è arrivata una partenza esplosiva: D’Antoni ha trovato il raddoppio con un tiro preciso che ha baciato il palo prima di entrare in rete. Con il morale alto, le ragazze hanno subito segnato il terzo gol con Falcini, frutto di un’ottima azione di squadra.

Il San Giusto ha accorciato le distanze a causa di un errore difensivo, ma le ragazze hanno continuato a creare gioco. D’Antoni ha recuperato un grande pallone e ha servito un assist a Pannocchi, che, sfortunatamente, non ha concretizzato l’occasione a tu per tu con il portiere. Invariato dunque il 3-1 finale per le biancorossoblù, che hanno dimostrato determinazione e talento portando a casa un risultato importante.

“Sono rimasto colpito dall’atteggiamento delle ragazze in campo – commenta mister Roberto D’Antoni – Hanno dimostrato grande determinazione e impegno, sono davvero soddisfatto delle prestazioni di ciascuna di loro. È importante però lavorare per raggiungere una maggiore stabilità nelle prestazioni. Un particolare applauso va a Pannocchi, che ha fatto un ottimo ritorno in campo. Peccato per quell’occasione mancata, avrebbe potuto festeggiare il suo rientro con un gol. Complimenti a tutte”.

“Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima prestazione – aggiunge Barbara Pannocchi – Siamo state in partita e ci siamo portate in vantaggio facendo girare la palla, nel secondo tempo abbiamo sbagliato poco e siamo state capaci di gestire la partita. Ringrazio il mister per l’opportunità che mi ha dato nel contribuire a questa vittoria, dopo 7 anni lontana dai campi di gioco per un doppio infortunio”.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Rossi, D’Antoni, Baila Longo, Alocci, Bertini, Rinaldi, Abate, Pannocchi, Falcini, Borrelli, Barahona. All. D’Antoni.

SAN GIUSTO: Vannini, Caverni, Marabissi, Lentini, Giachetti, Pintaldi, Rosati. All. D’Antoni.

MARCATORI: Baila Longo, D’Antoni, Falcini.