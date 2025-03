GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net At Work, il Cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

• IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, il giornale digitale più letto della provincia di Grosseto e tra i primi in Toscana, cresce ancora e cerca nuovi collaboratori. Cerchiamo figure professionali nel settore commerciale per promuovere il giornale tra le aziende e nelle realtà economiche della nostra provincia e che possa sviluppare un progetto di crescita del settore pubblicitario della nostra testata. Il curriculum va inviato a [email protected] specificando nell’oggetto “Proposta di collaborazione”.

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, ricerca, per le aziende associate, le seguenti figure: Cuoco, Aiuto cuoco, Cameriere ai piani, Cameriere di sala, Responsabile di sala, Lavapiatti, Barman, Receptionist, Pulizia degli ambienti e non solo. Inviare curriculum a [email protected]

• Ristorante il 13 di Castiglione della Pescaia, è alla ricerca di personale per la stagione 2025. Il ristorante fa servizio solo la sera, e offre lavoro per 4/5 mesi estivi. Le figure mancanti sono: N. 3 Camerieri di Sala con un minimo di esperienza, maggiorenni perché lavoro notturno N.1 Tuttofare di cucina

Contatti via mail [email protected]

• La Bottega, gastronomia e rosticceria a Follonica ricerca un aiuto banconista/cucina, categoria apprendista, per il periodo estivo. Per informazioni, inviare curriculum a: [email protected]

• La Posta di Catabbio cerca un aiuto cuoco/a ai primi piatti e preparazioni. Per candidarsi inviare una mail a [email protected]

• Azienda specializzata nel settore della costruzione e manutenzione linee elettriche in media e bassa tensione, impianti di illuminazione pubblica e cabine di trasformazione e opera nel settore con esperienza pluriennale consolidata cerca personale. LINK

• Il Comune di Grosseto ha diffuso un avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo pieno e determinato di personale appartenente all’area istruttori, profilo professionale agente di polizia municipale. Scade 1 aprile LINK

• È stato pubblicato sul sito del Comune di Capalbio il bando per l’assunzione di due agenti della Polizia municipale a tempo determinato. scade 31 marzo LINK

• Confartigianato Imprese Grosseto annuncia l’apertura della selezione per un addetto contabile, fiscale e amministrativo, da inserire con contratto a tempo indeterminato presso gli uffici di Orbetello/Porto Ercole. Scadenza 4 aprile. LINK

• La Balneari della Maremma Grossetana (rete di imprese), ricerca per la stagione 2025, personale in possesso di brevetto di bagnino di Salvataggio (Mip) che sia disponibile a lavorare come assistente bagnante sulle torrette di salvataggio del litorale costiero del comune di Grosseto. LINK

• Azienda Edile Lauria Antonio, Impresa di costruzioni altamente specializzata nel restauro e manutenzione, assume operaio/autista con patente C e muratori qualificati da inserire nel proprio organico. Per proporsi inviare il proprio curriculum a [email protected] – Tel 0564.412925 Cell.334.9024002 LINK

• Il Comune di Follonica assume agenti di polizia municipale. scade 26 marzo LINK

• Acqua Village, i parchi acquatici a tema tiki di Cecina e Follonica, cercano personale per la stagione estiva 2025. È l’occasione perfetta per entrare a far parte di una grande squadra, lavorare in un ambiente unico e fare un’esperienza formativa. La struttura offre contratti a tempo determinato (part-time o full-time): sono previsti inoltre percorsi di formazione per inserirsi nell’ambiente lavorativo. LINK

• Ad Ansedonia stabilimento balneare ricerca diverse figure professionali LINK

• Stabilimento balneare ricerca diverse figure lavorative: cuoco capo partita, secondo cuoco, addetto sala, bagnino con brevetto, aiuto bagnino con brevetto, lavapiatti. LINK

• Azienda Agriturismo ricerca Giardiniere esperto anche di potatura olivi, in grado di effettuare la manutenzione piscina e lavori di manutenzione attrezzature agricole e di giardinaggio, oltre alla manutenzione interna delle abitazioni ospiti, ASSUNZIONE IMMEDIATA. Info a questo LINK

• Ecco di seguito i posti di lavoro offerti dai centri per l’impiego della Provincia: Baristi e professioni assimilate. cuoco capo partita. cameriere di ristorante. addetto al ricevimento in ristoranti. Facchino. Receptionist. Centralinisti. Lavapiatti. cameriere di sala. addetto alle pulizie negli uffici. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali. cameriere di sala. Parcheggiatore. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Barista. Bagnino. maitre d’hotel. impiegato amministrativo. Conduttori di mezzi pesanti e camion. elettricista manutentore di impianti. impiegato amministrativo. Bagnino. Badante. Infermiere. addetto alla segreteria. Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia. Tappezziere di tende. cuoco di ristorante. muratore in mattoni. muratore in mattoni. conducente di escavatrice meccanica. Autotrasportatore. cuoco pizzaiolo. addetto allo spostamento di merci nei magazzini. Receptionist. Parrucchiere per signora. addetto alle pratiche per la compravendita e l’affitto di immobili. Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. impiegato amministrativo. Montatori di mobili. cameriere di sala. Commesso di negozio. fornaio panificatore. commesso di negozio. commesso di banco. magazziniere consegnatario. Addetti a funzioni di segreteria. addetto all’ufficio acquisti. addetto alla reception negli alberghi. impiegato amministrativo. commesso di negozio. aiuto cuoco di ristorante. commesso di negozio. impiegato amministrativo. Commesso di banco. bracciante agricolo. cuoco di ristorante. cameriere di bar. Baristi e professioni assimilate. Braccianti agricoli. Assemblatori e cablatori di apparecchiature elettriche. addetto stipendi e paghe. impiegato amministrativo. cameriere di sala. aiuto cuoco di ristorante. Giardiniere. cuoco capo partita. aiuto commesso. cuoco di ristorante. Addetti alla contabilità. addetto alla reception negli alberghi. Palista. pulitore di locali. Barista. cameriere di ristorante. Autotrasportatore. carpentiere edile. Elettromeccanico. Addetti ad attività organizzative delle vendite. carpentiere in ferro. Impiegato amministrativo. assistente familiare. chef de cuisine. aiuto cameriere ai piani. addetto ai servizi di vigilanza privati. inserviente di cucina. operatore office automation. Artigiani di prodotti tessili artistici lavorati a mano. broker assicurativo. commis ai piani. addetto all’accoglienza clienti. Commessi delle vendite al minuto. inserviente di cucina. Barista. Agenti di commercio. Lavapiatti. guardia notturna. Facchino. Massaggiatore estetico. Impiegato amministrativo. muratore in mattoni. carpentiere edile. degustatore di vini, liquori e altre bevande. Conduttori di trattori agricoli. meccanico riparatore d’auto. Pasticcieri e cioccolatai. sommelier. Macellatore. Idraulico. bagnino di salvataggio. TUTTE LE OFFERTE A QUESTO LINK.