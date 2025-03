GAVORRANO – È stato molto partecipato da numerosissimi portatori di interesse dello sviluppo del turismo e della green economy il Forum della Carta Europea del Turismo Sostenibile 2025, che si è svolto nella sede del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

Sono intervenuti cittadini, associazioni, guide, imprenditori del turismo, agricoltori, enti di ricerca, università ed i rappresentanti dei comuni di Gavorrano, Scarlino, Follonica, Roccastrada, Montieri e Monterotondo Marittimo.

Il convegno è stato organizzato per presentare i nuovi progetti del Parco Nazionale come il report sullo stato della green e della blue Economy e il Piano per lo sviluppo sostenibile del territorio delle Colline Metallifere, unica Area protetta in Europa ad aver redatto un Piano del genere.

È stata presentata anche la nuova App Metallifere outdoor, che permette la fruizione on line di più di 400 km di sentieri percorribili a piedi e in bicicletta, con informazioni su più di 150 punti di interesse (paesi, geositi, biotopi, emergenze storiche e archeologiche).

Tra i progetti più ambiziosi il progetto Via delle Città Etrusche: in collaborazione con tutti i Comuni dell’Ambito Maremma Nord, 173 km di sentieri che attraversano l’intero territorio del Parco e le zone limitrofe, collegando Roselle, Vetulonia, Populonia e Volterra e collegandosi con la via Francigena.

Inoltre l’evento è stata l’occasione per presentare i nuovi attori CETS: Michele Guerrini, Officine Papage e Ravi di Maremma, che hanno firmato numerose Azioni CETS e si candidano a divenire attori CETS Fase II.

“L’obiettivo della CETS – ha detto Fabiola Favilli, Presidente del Parco Nazionale delle Colline Metallifere – è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della gestione del turismo nell’area protetta a favore dell’ambiente, degli abitanti, delle imprese e dei visitatori. Gli elementi centrali della Carta sono la collaborazione e la partecipazione di tutte le parti interessate, così da sviluppare una strategia comune ed un piano d’azione per lo sviluppo turistico sostenibile: sono proprio la coesione e l’unità d’intenti, oltre ai progetti innovativi, i contenuti emersi nel Forum 2025.”

“Toscana Promozione Turistica – ha detto Francesco Tapinassi Direttore Toscana Promozione Turistica – segue con grande attenzione il turismo sostenibile, per questo la collaborazione con il Parco Nazionale delle Colline Metallifere è davvero importante e molte sono le azioni promozionali che abbiamo realizzato in collaborazione tra cui far conoscere ai media il territorio, oltre a inserire là descrizioni del Parco in tutte le pubblicazioni dedicate all’Unesco e nelle fiere ed eventi nazionali e internazionali. La Carta Europea per il Turismo Sostenibile rappresenta un bell’esempio di coinvolgimento del territorio e il Parco è stato un soggetto attivo insieme a molti altri soggetti pubblici e privati della Regione nel processo coordinato da Toscana Promozione che ha portato alla Carta dei Valori del Turismo Sostenibile in Toscana”.

“La CETS è uno strumento eccezionale – ha detto Luca Santini, Presidente di Federparchi – che consente una fruizione rispettosa delle bellezze delle aree protette, come quelle delle Colline Metallifere. Un turismo sostenibile è nell’interesse delle comunità e del territorio.”